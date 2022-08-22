快訊

新加坡疫情趨緩！戴口罩規定將「大幅放寬」 僅這兩處須佩戴

墾丁國際級沙灘醜態難看 導遊說重話 營運新規救負評

詐團要成功撈金有3部曲 被害人家屬付贖成另類商機

台積電早盤下跌9元 高價股全綠

經濟日報／ 記者林思宇／台北即時報導

美股收黑，台股今（22）日早盤下跌逾百點，台積電（2330）一度下跌9元，價位到510元；僅少數科技股分紅，台積電概念股創意（3443）一度站上600元大關，精材（3374）也站上130元，千金高價股則成重災區，則一片綠油油。

美股四大指數上周五收黑，道瓊下跌292.26點、跌幅0.86%，收在33,706.74點；那斯達克指數下跌260.08點、跌幅2.01%，收在12,705.21點；標普500指數挫低55.26點、跌幅1.29%，收在4,228.48點；費城半導體下跌84.50點、跌幅2.78%，收在2,953.34點。

台積電上周五ADR下跌2.07美元、跌幅2.32%，收在87.2美元，今早開盤跳空下跌8元，開在511元，隨後不敵賣壓湧現，一度跌到510元，早盤最高價位在512元。

創意是特殊製程應用IC（ASIC）設計服務廠，法說會上釋出近期市場難得的好消息，全年業績將維持成長雙位數百分比，也因獲得更多產能支援，上修營收成長幅度。創意總經理戴尚義還提到，預期今年上、下半年業績比重與往年差不多，法人估計創意下半年營收表現將優於上半年。創意股價今日表現亮眼，最高衝上605元，上漲6元。

智原（3035）原本預期，今年營收將逐季走高，但基於雅特力持續受到MCU市況走若影響，公司評估第3季整體業績將呈現低個位數百分比下滑，但仍會較去年同期成長逾四成，第4季營收將回升。股價今日同樣逆勢上漲，最高到194.5元，上漲5元。

台積電

延伸閱讀

台積電說明其3nm製程技術將於今年下半年量產 預期蘋果、Qualcomm成為初期客戶

光洋科攻半導體 營運熱

業內人士：台積電獲多家晶片供應商的3奈米訂單承諾

30年堅持國產化、一度要賤賣 它擊退日商打進台積電

相關新聞

合一飆漲停鎖死近5萬張買單排隊等 中天鎖近9.8萬張

中天集團旗下合一生技（4743）宣布接獲美國食品藥物管理局（FDA）通知，所研發的「傷口外用乳膏Bonvadis」已通過...

美股回檔 台股早盤跌逾百點來到15,231點、台積電開盤下跌8元

台股今(22)日開盤下跌33.58點，開盤指數15,375.2點，早盤跌逾百點，最低來到15,231.03點；台積電（2...

8/22【早晨財經速解讀】00878兩年受益人數破60萬人 今年殖利率估6.5% 外資今年大賣破1兆 內資還能接多久?友達群創大反彈 景氣反轉?

國泰永續高股息（00878）12日股東人數衝上60萬人，創下新高；16日規模增胖至964億元、再度刷新歷史新高，正朝向千億元大關邁進，是今年最受歡迎的ETF。 新台幣匯率19日貶破30元大關，外資連五日調節台股，累計今年來已提款逾1兆元，續寫史上最高規模，其中，台積電遭賣3,996億元，為最大苦主，聯發科、元大台灣50分居第二、三名。

台股開展三軋行情 有影

台股軋空手、軋融券、軋借券的「三軋」行情有影。儘管成交量能不足，但在中小型股「小鬼當家」帶動下，市場專家看好，中線行情將...

富邦期貨：短線台股趨勢轉弱 可能轉為震盪偏空格局

在多位美國聯準會(Fed)官員陸續表達鷹派升息立場後，美債殖利率上升，美元指數連三天上漲來到五周來的高點，恐慌指數VIX...

就市論勢／把握利率決策空窗期

上市櫃公司公告7月營收與第2季財報後，盤勢已初步反應基本面下修，配合美國7月消費者物價指數（CPI）與生產者物價指數（PPI）數據增速不若市場預期嚴重，台股開啟一波上漲行情。在下一次FOMC利率決策會議召開前，存在一個月左右空窗期，有利漲升行情持續進行。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。