台積電早盤下跌9元 高價股全綠

美股收黑，台股今（22）日早盤下跌逾百點，台積電（2330）一度下跌9元，價位到510元；僅少數科技股分紅，台積電概念股創意（3443）一度站上600元大關，精材（3374）也站上130元，千金高價股則成重災區，則一片綠油油。

美股四大指數上周五收黑，道瓊下跌292.26點、跌幅0.86%，收在33,706.74點；那斯達克指數下跌260.08點、跌幅2.01%，收在12,705.21點；標普500指數挫低55.26點、跌幅1.29%，收在4,228.48點；費城半導體下跌84.50點、跌幅2.78%，收在2,953.34點。

台積電上周五ADR下跌2.07美元、跌幅2.32%，收在87.2美元，今早開盤跳空下跌8元，開在511元，隨後不敵賣壓湧現，一度跌到510元，早盤最高價位在512元。

創意是特殊製程應用IC（ASIC）設計服務廠，法說會上釋出近期市場難得的好消息，全年業績將維持成長雙位數百分比，也因獲得更多產能支援，上修營收成長幅度。創意總經理戴尚義還提到，預期今年上、下半年業績比重與往年差不多，法人估計創意下半年營收表現將優於上半年。創意股價今日表現亮眼，最高衝上605元，上漲6元。

智原（3035）原本預期，今年營收將逐季走高，但基於雅特力持續受到MCU市況走若影響，公司評估第3季整體業績將呈現低個位數百分比下滑，但仍會較去年同期成長逾四成，第4季營收將回升。股價今日同樣逆勢上漲，最高到194.5元，上漲5元。