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合一飆漲停鎖死近5萬張買單排隊等 中天鎖近9.8萬張

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
生技示意圖。圖／報系資料照
生技示意圖。圖／報系資料照

中天集團旗下合一生技（4743）宣布接獲美國食品藥物管理局（FDA）通知，所研發的「傷口外用乳膏Bonvadis」已通過美國FDA 510(k)醫材實質等同性認定及上市許可，今（22）日一開盤就以漲停200.5元開出後鎖死，排隊買單近5萬張，中天（4128）也是跳空漲停鎖死，排隊買單近9.8萬張。

合一傷口外用乳膏獲美FDA上市許可，將可在美國上市銷售，搶攻千億傷口治療市場商機，激勵股價漲停鎖死，中天同步受惠，早盤以漲停61.1元開出後鎖死，漲停及市價排隊買單近9.8萬張。

合一、中天兩檔排隊買單合計近15萬張，生技股也有多強攻上漲停，杏國（4192）開高走高衝漲停33.6元；益得（6461）以漲停45.2元開出後鎖死，追買單逾1.9萬張；台微醫（6767）以36元開高後衝上漲停37.5元。

漲停 合一

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