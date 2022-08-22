美股回檔 台股早盤跌逾百點來到15,231點、台積電開盤下跌8元

台股今(22)日開盤下跌33.58點，開盤指數15,375.2點，早盤跌逾百點，最低來到15,231.03點；台積電（2330）開盤下跌8元，開盤價511元。

群益投顧說，上周五(19)日指數處各短期均線之上，短均格局偏多。惟指數進入壓力區，現階段呈攻高有壓，面臨回檔修正技術面過熱壓力。短均結構強勢，但進入技術面重大反壓區，市場對方向疑惑，指數連續四個交易日在15,400點上下百點內狹幅區間膠著。

現階段操作選股，宜小不宜大、宜低不宜高。市場對方向疑惑，大股謹慎觀望，題材小股較易獲買盤趁勢炒作吸引市場目光；市場疑懼心態偏濃下，高基期股籌碼較易鬆動致波動大。短均結構未遭較明顯空方挑戰前，電子基期(業績)補漲股，與非電題材(小)股，預料為階段相對強勢方向。

上周五(19日)美股四大指數收盤：道瓊指數下跌292.3點、跌幅0.86%，那斯達克指數下跌2.01%，標準500指數下跌1.29%，費半指數下跌2.78%。

統一期貨說，全球央行年會Jackson Hole本周四登場，本周五聯準會主席鮑爾可能對經濟前景、縮表和升息提出看法，美元指數目前回到108，距離7月中旬109差距不遠，美股四大指數全面走跌，台指期貨夜盤下跌129點至15,225點。

三大法人上周五集中市場合計賣超47.6億元：外資及陸資(不含外資自營商)賣超72.9億元，投信買超4.6億元，自營商(自行買賣)買超4.9億元，自營商(避險)買超15.7億元。

統一期貨說，外資上周五期貨淨多單增加1,441口至10,088口，十大交易人與特定法人合計買進4,383口。週選支撐與壓力區落在15,000至15,600之間，P/C Ratio升至0.99，整體籌碼中性偏多看待。