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安聯投信：個股表述、表現分化明顯

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

安聯投信台股團隊表示，盤面面臨季線壓力、短線上反彈的獲利調節壓力，以及持續消化庫存調整等雜音，近期持續維持狹幅震盪的格局。

在市場關注的半導體領域，安聯投信台股團隊表示，現階段仍然看到持續的訂單下修，不過相較6月大幅度調整，其下修幅度有縮小現象。目前市場已經適度反映需求量的下修，接下來必須密切觀察的是產品單價是否會因為庫存調整，還有受終端需求疲弱而有所下修的壓力。

安聯投信台股團隊表示，整體而言，第3季許多公司交出better-than-feared的成績，使得股價有小幅反彈，然而在庫存調整/訂單下修還在進行的狀況下，相關主題仍將以區間震盪。

除此之外，亞洲的半導體廠商已經開始調控庫存，但歐美廠商是否會在接下來跟進下修，則是主要觀察重點，關注方向包括：相關廠商的庫存水準、終端需求的變化作提早的判斷。

展望後市，安聯投信台股團隊表示，隨著市場目光轉向基本面，儘管未來仍有面臨庫存調整等壓力，但若是第3、4季，以及明年仍有望繳出一定成長幅度的企業，則仍值得伺機布局。

安聯投信台股團隊表示，在這種環境下，預期個股表述、表現分化的情勢明顯，因此布局包括：市占率增加、滲透率提升、規格提升的族，如IP/ASIC、龍頭晶圓代工、車用電子、伺服器及高速傳輸等，仍是首選。

台股 半導體

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