永豐投顧：台股籌碼乾淨 有利行情驚驚漲

大盤連七周收紅K棒，加權指數日KD以來到90以上過熱區間，OTC指數KD值更是來到95/91.69高檔區間，美國股市關注於8月25-27日舉行的全球央行會議，預期美股轉趨觀望，動能有限，連帶影響台股續攻力道。永豐投顧說，預期指數盤整以待。不過，周線KD仍處交叉向上，中線行情仍可以期待，而且目前個股股價經過修正後，高、低位階不同，可尋找低位階績優股逢低承接，長線持有，等待轉機。

國內上市櫃公司已於8月15日公布財報，個股股價經歷一周修正過後，現已修正完畢，在美國超級財報周部分，尚有重量級公司Nvidia尚未公布財報，但因其已提早釋放下修財測訊息，預期對半導體族群影響有限。

加權指數由低點13,928上漲以來，融資餘額始終在1,900餘億元，而融券餘額則維持於高檔61萬張水準，顯示散戶、主力並未進場，台股具備籌碼乾淨優勢，有利於戒慎恐懼驚驚漲行情條件。

本周美國重要經濟指標為標普製造業指數及全球央行會議。預期製造業指數不會出現令人驚喜數字，全球央行會議不外是通膨仍處高檔，Fed仍將升息力抗通膨等無新意談話。

永豐投顧說，本周多方攻勢可能暫止，但個股股價業已修正、籌碼面具備優勢及中長線指標趨勢偏向多頭格局下，逢低可進。預估本周指數空間15,200～15,600。