8/22【早晨財經速解讀】00878兩年受益人數破60萬人 今年殖利率估6.5% 外資今年大賣破1兆 內資還能接多久?友達群創大反彈 景氣反轉?

國泰永續高股息（00878）12日股東人數衝上60萬人，創下新高；16日規模增胖至964億元、再度刷新歷史新高，正朝向千億元大關邁進，是今年最受歡迎的ETF。

新台幣匯率19日貶破30元大關，外資連五日調節台股，累計今年來已提款逾1兆元，續寫史上最高規模，其中，台積電遭賣3,996億元，為最大苦主，聯發科、元大台灣50分居第二、三名。

四川大限電，即日起至8月20日晚間零時所有境內企業生產全停六天，全球LCD面板龍頭京東方與第三大LCD面板廠惠科當地合計八座工廠生產受挫，估計高達三成產能受影響。時值面板供過於求，京東方與惠科四川廠生產受阻，擴大產業減產帶來的正面效應，面板雙虎友達（2409）、群創（3481）「撿到槍」，成為四川限電受惠台企。

友（2409）另有內資多頭，各投信已經連續買超15日，吸引市場投資人買盤追，盤中一度大漲8％。群創（3481），19日也漲停。

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