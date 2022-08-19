摩根：四個原因讓高息股基金更搶手

在通貨膨脹環境下，資產縮水壓力增大，大家都想藉投資增肥荷包。摩根投信指出，唯有以穩健方式、來增加風險資產配置，才能因應通膨，讓資產維持成長。研究更顯示，此刻瞄準成長力高息股，將可同時爭取資本利得與收益機會。

摩根投信分析，優質高息股兼顧穩健與成長優勢，透過定期定額以時間分散風險、降低市場震盪衝擊，是因應通膨的最佳解方。如何因應通膨賺息收？四大理由讓高息股基金更搶手。

首先是當通膨回落，高息股將異軍突起。摩根投信指出，各國央行陸續啟動升息，全球通膨壓力有機會於下半年自高點回落。過去25年來，每遇到類似情境，高息股表現都較其他資產更優，平均年化報酬率達兩位數。

第二是步入升息循環時，高息股將有表現。摩根投信指出，歷史經驗顯示，全球步入升息循環時，高息股也較一般股票表現更突出，無論是2004年或2015年的首次升息啟動，之後的三個月到六個月間，高息股均呈領先態勢。

三是波動較低，有效分散風險。摩根投信表示，高息股因能發放較高股息做緩衝，長線波動度往往低於一般股票。而且，優質高息企業已有成熟經營模式，通膨壓力較能順利轉嫁消費者，同時維持企業穩健淨利率，支撐股價穩健表現，是追求成長但又擔心波動風險投資者的最佳選擇。

四是享配息，滿足「穩定現金流」需求。摩根投信指出，對於追求穩定現金流的投資人來說，布局高息股基金並選擇配息級別，也能增加資金運用靈活度，創造可預見的現金流。