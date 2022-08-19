拚手氣！8月底前五檔抽籤股 這三檔潛在報酬率逾三成

統計8月底前將有5檔股票因為初次上市或是辦理增資將進行申購及抽籤，讓投資人有機會可以賺到新股抽籤紅包，其中包括上銀（2049）、汎銓、天宇（8171）等三檔，以今（19）日收盤價計算，潛在報酬率超過三成，尤以上銀中籤的話有機會獲利59,500元最高，其次是將上市的汎銓，有機會落袋33,000元。

根據證交所公開申購公告，今日起至8月23日有兩檔展開申購，上銀每股承銷價160元，承銷張數1,105張，預計8月25日抽籤，今日收在219.5元，與承銷價有59.5元的價差，換算潛在報酬率達37.18%，抽中1張有機會獲利59,500元。

初次上市的汎銓也自今日起至8月23日展開申購，每股承銷價100元，承銷張數1,135張，預計8月25日抽籤，今日收在133元，與承銷價有33元的價差，換算潛在報酬率33%，抽中1張有機會獲利33,000元，將在8月31日上市。

天宇辦理上櫃增資，預計自8月22～24日進行申購，每股承銷價30元，承銷張數680張，預計8月26日抽籤，今日收在39.35元，與承銷價有9.35元的價差，換算潛在報酬率31.16%，抽中1張有機會獲利9,350元。

初次上市的天二科技預計自8月22～24日進行申購，每股承銷價26.95元，承銷張數1,519張，預計8月26日抽籤，今日收在32.8元，與承銷價有5.85元價差，換算潛在報酬率21.7%，抽中1張有機會獲利5,850元，將在9月1日上市。

正德（2641）辦理上櫃增資，預計8月23~25日進行申購，每股承銷價18.28元，承銷張數4,250張，預計8月29日抽籤，今日收在21.3元，與承銷價有3.02元價差，換算潛在報酬率16.52%，抽中1張有機會獲利3,020元。