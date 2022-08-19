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觀光股王瓦城早盤填權息逾五成 站上200元關卡

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
瓦城揮別半年報利空，今（19）日早盤股價來到209.5元，除權息僅兩個交易日，盤中填權息幅度超過五成，力守觀光股王龍頭寶座。業者提供
瓦城揮別半年報利空，今（19）日早盤股價來到209.5元，除權息僅兩個交易日，盤中填權息幅度超過五成，力守觀光股王龍頭寶座。業者提供

瓦城（2729）揮別半年報利空，除權息行情表現強勁，今（19）日早盤股價來到209.5元，漲幅逾8%，除權息僅兩個交易日，盤中填權息幅度超過五成，並重返200元關卡之上，力守觀光股王龍頭寶座。

瓦城表示，近兩年受疫情影響，餐飲業面臨史無前例的挑戰，不少品牌積極邁向數位轉型，期待透過擴大通路版圖以減緩衝擊，然而無論商模如何改變，「美味」還是餐飲業最重要的本質，因此，在疫情期間加速對內訓練，截至目前為止，集團廚師人數已正式突破900人，相較2021年增加了100多位，穩步邁向千人大關。

同時，隨著疫情趨緩，人潮回流百貨通路，瓦城7月在新光三越高雄左營店開出高雄第2家「時時香」，同時也是今年開出的第4家新店，甫開幕即創佳績，挹注整體營收。另，看準台南市場潛力，集團趁勝追擊，於8月在南紡購物中心再開立全台第65家「瓦城」，疫後隨即多點展店，在展店效益助攻之下，8月營收有望持續成長。

瓦城今年也進一步啟動優質人才發展計畫，主要有四大方向，首先對外釋出「校園畢業生菁英發展計畫」，招募優質畢業生加入瓦城；其二對內推動「菁英發展計畫」，提供獎金鼓勵優秀同仁晉升發展；其三，鼓勵「兼職轉正職」延攬正職人才；最後有「退役同仁發展計畫」，把好的人才續留在瓦城做更多彈性的貢獻。瓦城表示，優質人才發展計畫以此四個方向齊力推展，讓人資單位高效提升整體職能，更同步加速基層主管的培育。

瓦城 餐飲業

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