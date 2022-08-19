8/19【早晨財經速解讀】官股華南金、兆豐金、合庫金、第一金跑贏大盤正報酬 下半年恆強還是補跌？全球PMI陸續跌破50 經濟緊縮正式到來

今年金融股績效 5檔正報酬

近期金融指數表現強勢，領先大盤站上季線，許多銀行股甚至已站上所有中長期均線，保持強勢多頭。不過，金融股並非檔檔表現都好，也有許多個股在除息後遲遲無法填息，下半年如果還想加碼，就要搞清楚不同金融股所處的基期。

細看今年金融股績效，15家金控股有5家目前還是正報酬，分別是華南金（2880）、第一金（2892）、玉山金（2884）、永豐金（2890）與兆豐金（2886），這些金融股的共同點，是多數營收來源為銀行與放貸部門，反倒以證券和壽險做為主要營收來源的金控股，幾乎全是負報酬。

全球主要經濟體PMI紛紛跌破50

中華經濟研究院日前日公布，2022年7月台灣製造業採購經理人指數(PMI)驟降5.8個百分點至47.8%，為兩年來首度跌破景氣榮枯的分界點50%、

圖片來源／ 國發會景氣指標查詢系統

美國7月製造業與服務業綜合採購經理人指數（PMI）劇降到47.5，跌破代表景氣榮枯分界線的50，比6月時的52.3大幅下降；歐元區PMI同樣顯示，該區經濟可能即將陷入衰退。

歐元區7月綜合PMI從52降到49.4，是17個月來低點，同樣跌破50這個分水嶺。決策官員與經濟學者預期服務業將支持夏季景氣不致萎縮，尤其是觀光業。但7月服務業PMI指數僅小幅上升，而製造業萎縮程度比預期嚴重得多。

日本製造業景氣也出現5個月來首次下降，工廠新訂單更出現2020年11月以來最大降幅。澳洲製造業景氣繼續上升，但服務業停頓，因此綜合成長率為6個月來最弱。英國綜合PMI降到17個月來低點，不過仍高於50。

滙豐控股（HSBC）和野村控股16日不約而同示警，亞洲出口雖欣欣向榮，但有跡象顯示亞洲貿易放緩的幅度將超過市場預期。

滙豐首席亞洲經濟學家范力民（Frederic Neumann）表示，有些關鍵指標顯示新訂單已下滑，市場對亞洲製造的電子產品需求明顯降溫。他說：「市場形勢正回歸現實面。7月的整體電子產品採購經理人指數（PMI）剛出爐，表面上看來並不令人擔憂，但進一步觀察就會清楚見到下滑的態勢。」