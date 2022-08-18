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泰昇-KY將被私募基金併購 今5萬張委買鎖死只成交11張

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
生產嬰幼兒紙尿布大廠泰昇-KY（8480）將被私募基金併購，收購價每股85元，今（18）日一開盤就跳空以漲停69.9元開出，股價一路鎖死到收盤，成交量僅11張。本報系資料庫
生產嬰幼兒紙尿布大廠泰昇-KY（8480）將被私募基金併購，收購價每股85元，今（18）日一開盤就跳空以漲停69.9元開出，股價一路鎖死到收盤，成交量僅11張。本報系資料庫

生產嬰幼兒紙尿布大廠泰昇-KY（8480）將被私募基金併購，收購價每股85元，今（18）日一開盤就跳空以漲停69.9元開出，股價一路鎖死到收盤，成交量僅11張，但有高達57,274張的漲停委買單在排隊等著買。

泰昇-KY董事會通過將與NHTC Unison Holding Limited及其子公司的合併案，NHTC Unison Holding Limited將以每股85元收購泰昇-KY 100%股權，完成收購後，泰昇將申請終止上市。

泰昇-KY預計10月6日召開股東臨時會，討論這件收購案，依時程推估，將在12月26日下市；NHTC Unison Holding Limited是由North Haven Thai Private Equity L.P.（簡稱NHTPE）領導設立，NHTPE為摩根士丹利亞洲私募股權基金（即Morgan Stanley Private Equity Asia，簡稱MSPE Asia）管理的私募股權基金之一，MSPE Asia成立於1993年，是亞太地區私募股權投資管理人之一。

泰昇-KY今日以漲停69.9元開出，股價鎖死到收盤，漲停排隊買單達57,274張，終場成交量僅11張。

泰昇-KY 漲停

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