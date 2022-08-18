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台灣創新板首發 錼創科技-KY創今掛牌

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

臺灣證券交易所今（18）日舉辦台灣創新板首家登板公司錼創科技-KY創的上市掛牌典禮，特別邀請金管會證券期貨局局長張振山蒞臨觀禮。掛牌活動首先由錼創科技團隊親自參與的舞龍擊鼓表演揭開序幕，9點開盤時，由證期局張振山、證交所董事長林修銘及總經理簡立忠、錼創科技董事長李允立及公司營運團隊暨輔導上市中介機構等，共同敲響開市鐘聲，紀念上市掛牌的重要時刻。掛牌典禮別開生面，以創新結合傳統的型式充分展現創新創意活力。

張振山致詞表示:「2020年行政院國發會提出架設創新性新板的重要推動策略，金管會於2020年底資本市場藍圖中，正式提出設置創新性新板，為協助更多新創事業進入台灣創新板掛牌，證交所持續聽取外界建議，針對外界較為關注的市場交易流動性問題，已於今(2022)年8月完成檢討修正相關規章，其中很重要的是引進造市制度及相關獎勵措施，持續完善創新板制度，以扶植更多創新產業發展。」張振山亦期許錼創科技上市後有優異表現，為台灣創新板奠定良好的標竿。

為協助新創產業發展,證交所推動台灣創新板不遺餘力，林修銘自今年7月1日上任以來，積極形塑台灣創新板的主板上市新品牌。林修銘肯定錼創科技對於次世代顯示器技術MicroLED的研發實力，並表示：「當開市鐘聲敲響，迎來第一家創新板上市公司，是台灣資本市場發展的重要里程碑，期待錼創科技在證交所台灣創新板上市掛牌後，能夠將創新理念傳遞下去，吸引更多新創公司一起成為台灣創新板的生力軍。」

今日掛牌上市的錼創科技董事長李允立表示：「進入資本市場一直都是公司創業發展的重要目標，證交所推出的台灣創新板上市平台，適時提供新創產業及團隊所需的支持和養分，未來雖仍有相當多挑戰；但錼創科技秉持『挑戰極限』的精神，我們有信心及責任，為台灣新創事業走出一條不同的路。」李允立更感性喊話:「面對台灣資本市場，面對台灣創新板，PlayNitride，We’re ready！」

臺灣證交所表示，台灣創新板為證交所的重要發展任務，除已組成專責上市推動服務團隊，未來也將持續加強市場溝通，期能與各中介機構及新創生態圈等資源整合，共同努力協助我國新創企業上市籌資，帶動正向循環，為新經濟產業及資本市場注入新的成長動能。

證交所 資本市場 金管會

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