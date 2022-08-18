創新板首家掛牌漲停 證交所董座林修銘：還有8家在談

證交所創新板今首檔新創公司錼創科技-KY（6854）以每股105元掛牌上市，一開盤就跳空漲停115.5元開出，創下好成績。證交所董事長林修銘今表示，目前還有8家公司正在談，大家都在看「錼創」在創新板上市後的表現。

金管會主委黃天牧推出「資本市場藍圖」，在金管會主導下，證交所與櫃買中心2021年第3季分別開設創新板與戰略新板，針對新創業者與6大核心戰略產業籌資。其中創新板的潛在公司，主要是國內外市值大的IT、新創、醫療設備、新藥公司，例如KKBOX、風電等能源公司。

櫃買中心的戰略新板在去年迎來首家掛牌，截至目前有4家掛牌。而證交所的創新板，在開板1年後，今終於迎來首家新創公司上市，金管會證期局局長張振山也到場祝賀。

林修銘會後受訪表示，創新板要「先求好再求有」，好的公司、有創新力的公司進來創新板，受到台灣投資人青睞，再吸引更多好公司進來，不一定要到國外掛牌，「台灣的創新力量必須留在台灣」，也督促證交所同仁能「穿起步鞋與牛仔褲」走進創新生態圈裡，台灣資本市場會與創新力量在一起。

金管會今年對於創新板的目標是10家上市，林修銘表示，今年1家公司上市後，目前還有8家在談，有的公司是科技類，也有的公司是新的商業模式等，「大家都在看錼創在創新版的表現，這是關鍵點」，對於今年的目標10家，「會盡力達到，絕對全力以赴。」

證交所日前放寬投資創新板的合格投資人門檻，自然人財力證明由1000萬降低到500萬元。林修銘表示，合格投資人今年增加7、8倍，現在合格投資人將近10萬人，其中3.5萬人是自然人，其他則是法人，現在也開放鼓勵經紀商造市，並推出獎勵措施，有助於擴大市場參與人數及流動性。

林修銘指出，這些在創新板上市的公司絕對有未來前景，但在「嬰兒時期」，除給予這些新創公司更多資金能量，也希望在投資人保護上多所著墨，合格投資人有門檻限制，主要是基於投資人保護，相信未來隨著創新板的發展，投資人對於科技創新知識與能力，應可以讓門檻繼續往下降。