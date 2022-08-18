工程師月薪8萬換算時薪「僅這數字」 他用0050為例分享投資理財重要性

YouTube頻道《知美JiMMY》，26歲的工程師知美月薪達80K，才畢業兩年就存下200萬，怎麼辦到的？答案很簡單，認真工作、努力存錢，不追求名牌同時，努力學習投資理財相關知識。

以下為影音內容：

人沒有辦法工作一輩子，在高壓環境下的科技業更是如此，努力存錢的背後，怎麼讓資產發揮它的最大價值，在睡覺的時候讓錢去幫你賺錢。

出社會兩年 只靠工作存下200萬

腳踏實地出社會兩年，依靠工作辛辛苦苦存下「第二桶金」；可以看到持有資產近40萬台幣，以及換算台幣將近160萬的美元資產，投資比例很低不到30萬台幣。

理財最主要的目的是讓資產不斷往上累積，現階段對知美來說，購買美金賺取匯差，是最保守也是自己願意實行的方式，每個人都有適合自己的投資策略，找到能夠堅持並且願意實行的，讓自己資產能夠穩定累積就是好方法。

第一桶金99％來自「本業」收入

知美7月總收入是10萬9418元，包含8萬本薪和接近3萬的分紅獎金。

不就是薪水高本錢存下來而已嗎？沒錯，其實理財初期的重點就是怎麼提高本業薪水，把錢存下來；讓自己能夠在有錢又有知識的時候才開始投資累積。

本金夠大，收入又充足的條件下，投資理財才能夠替生活帶來變化。

不然1元放大1000倍也只是平凡無奇的千元鈔，對比1萬元放大1000倍，10萬元放大1000倍，才是能改變生活的千萬、億萬資產。

怎麼理財？不要精緻窮！把錢存下來

大家都覺得存錢很簡單，但實際能夠把錢存下來的人卻很少。

原因不外乎，都想要使用最好的手機、穿名牌、天天吃高級餐廳；如果要讓自己每個月固定省下錢，改變生活、消費習慣，勢必是一件重要也必須的事情。

舉例：知美的手機是在網路上購買的二手GOOGLE手機，只要8500元，當然最新款的iPhone手機很順很好用，但知美不玩手遊、拍照不修圖，手機最大的功能就是滑滑社群軟體、傳傳訊息，這時候8500元的手機跟3-4萬的iPhone所發揮的價值是一模一樣的。

這樣算是「吝嗇富」嗎？畢竟月收8萬元。知美認為自己只是比其他人更願意審視自己到底需要用到哪些功能，買下最符合自己需求的商品，而不是盲目追求售價的「精緻窮」。

當然月薪8萬，絕對不是每個月把錢從地上撿起來那麼輕鬆，科技業每天工作12小時，換算時薪303元（僅比基本薪資多135元），大家準時6點下班時，還在科技業在公司吃晚餐的時間，晚上9點大家在家追劇時，是科技業回報每日工作進度的時候。

為什麼新手比較適合投資ETF？

科技業很苦這點，從每年一次的健康檢查報告就能發現，主管之間的對話永遠是今年紅色又增加了多少，某某某又因為身體健康問題選擇離職。

所以認真存錢的同時，學習投資理財的相關知識非常重要。

股神巴菲特說過，如果給他選擇，會投資非常低成本的S&P500（指數型基金），就是一檔一次幫你買下美國最強500間公司股票的ETF，也就是俗稱的大盤型ETF。

大盤型ETF與其說是投資一間公司，更像是幫你投資一整個地區、甚至是國家，而S&P500就等於是幫投資人投資一整個美國市場，直接買入一籃子股票，穩定賺取市場的長期穩定報酬績效。

當然，因為是想要穩定賺取大盤的長期報酬績效，所以單純依靠穩定投資，就要達成投資致富，基本上是完全不可能，頂多就是幫你穩定累積資產而已。

巴菲特本業是經營保險公司

巴菲特的本業就是經營保險公司，一般的汽車保險、商業保險，只要是任何聽過的保險名稱，巴菲特的公司全部都有賣，投資只是巴菲特管理資產的其中一種方式而已。

巴菲特經營的保險公司，每年光是從保險人身上收取保費，扣掉當年度實際付出的賠償金額之後，剩下的金錢全部都是保險公司的獲利來源。

所以，就算巴菲特不投資任何商品，光是依靠保險公司的浮存金，也讓夠讓他在睡覺的時候繼續賺錢。

定期定額0050報酬率多高（股息再投入）

台灣也有追蹤臺灣指數的0050和006208，這兩檔屬於台灣的大盤型ETF。

假設投入的第一筆資金是10萬，之後每個月固定省下一萬元，一年總共投入12萬元計算，都有包含股息在投入，繼續購買0050增大部位。

如果從0050發行第一年就開始堅持到現在，17年可以依靠投資累積多少財產，每個月固定存下1萬元，現在只會有565萬，雖然不多，但很多人可能這輩子都存不到。

買在當年最低價，最高能每年獲得6.9％的報酬，也就是本金100萬元，明年變成106萬9000元。

最差每年買在最高的點，也可帶來4.9％的平均報酬，堅持17年也可以累積481萬台幣，也還算是筆不錯的財富。

若是沒有股息再投入，績效就差了150萬元。

看似小小的選擇，就讓資產少了150萬元；那怕每年都買在最高點，只要有堅持股息再投入的這個動作，整體績效還是會贏過沒有股息再投入的投資人。

本文內容已獲 知美JiMMY 授權。