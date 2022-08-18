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高價餐飲掀股王股后之爭 豆府突襲股價亮燈、瓦城大漲

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
餐飲股上半年每股獲利王八方雲集（2753）盤中也來到163.5元，漲幅3.8%。聯合報系資料照
餐飲股上半年每股獲利王八方雲集（2753）盤中也來到163.5元，漲幅3.8%。聯合報系資料照

高價餐飲股掀股王、股后之爭，觀光股王瓦城（2729）第2季每股大虧4.13元，使上半年繳出虧損成績單，不過，類股股后豆府（2752）第2季守住盈餘表現，上半年每股純益仍有3.35元的佳績。兩檔高價餐飲股今（18）日掀比價行情，豆府盤中急拉漲停來到181.5元，瓦城也不干示弱，盤中來到191.5元，漲幅逾9%，有意拉開與豆府的差距。而餐飲股上半年每股獲利王八方雲集（2753）盤中也來到163.5元，漲幅3.8%。

瓦城半年報失利，第2季季報表現在上市櫃餐飲股中，受疫情傷害最深，同時也寫下歷史單季低點。瓦城表示，餐飲業第2季受疫情嚴重衝擊，第3季隨著市場狀況回穩，各門店消費人潮明顯回流，集團業績顯現復甦跡象，7月份營收4.3億元，寫下年增逾9成的亮眼表現。展望後市，已推出多款新品搭配行銷活動搶攻夏季商機，加上新開店效益助攻，樂觀看待集團營收穩健回升，迎接下半年傳統旺季，集團將延續多元管道成長動能，加速衝刺業績。

豆府上半年稅後純益7,576萬元，年增14.55 %，每股純益3.35元。公司表示，進入暑假旺季，營運已明顯回溫，加上7月份密集新增北村豆腐家、韓姜熙的小廚房、帕泰家及阿達師五星麵舖等4間門店，在日前公布的7月營收，達2.38億元，除較6月份大幅成長34.51%，創下單月歷史營收新高。 展望下半年，除了已新展4間門店外，仍將按照計畫積極展店，預計年底前再開1間北村豆腐家、1間韓姜熙的小廚房、1間姜滿堂及1間帕泰家。

瓦城、豆府股價纏鬥，爭類股股王寶座，不過餐飲股上半年每股獲利王實則為八方雲集，八方雲集上半年歸屬母公司稅後淨利3.19億元、年增達13.15％，每股純益4.84元。公司並在昨日法說會上釋出利多，包含美國預計明年家數將一口氣來到八家店，且將啟動北加州新增中央工廠計劃，預計2024年開設第一間北加州門市。

八方雲集今年3月在南加州工業市開出第一間門市，在經過3個月蜜月期後，6、7月單日營業額仍有1.5萬美元、客單價在27美元、門店淨利率15%，上半年營收貢獻4,600萬元。

餐飲業 豆府

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