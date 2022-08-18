美國聯準會公布會議紀錄 2種解讀導致美股急漲後又回跌

美國聯準會公布七月會議記錄，一份記錄又是二種解讀；造成美股盤中急拉，但尾盤又回跌。

裡面寫到有官員認為，隨著貨幣政策更加收緊，在某個時刻評估政策對於經濟跟通膨的影響，並放緩升息是合適的；使得美股一度收斂跌幅，因為聯準會確實有考慮到未來要放慢緊縮政策了，也擔心過度緊縮會造成經濟衰退風險。

聯準會已經認為經濟放緩，因此針對就業數據維持亮眼，他們的認為是目前數據並不代表經濟的真實情況，所以聯準會是不太在乎這些數據的，但若思考，前二週才公布超級好的非農就業數據，看來就不用擔心太多了，因為那不是聯準會決定升不升息的重點。

有趣的是，會議記錄也某種程度回應拜登先前的甩鍋，官員們認為經濟的成長減緩是現在緊縮政策的一個特色，為了必須要控制市場供需來壓抑通膨，因此這並不是政策帶來的錯誤。

承上，由於聯準會不認為升息政策有什麼錯誤，讓有些外資也認為，這份會議記錄其實沒有那麼「鴿」，因為看得出來聯準會還是不斷強調不要低估它們對抗通膨的決心，也說明政策必須要有一段時間才能發揮效果，暗示升息政策仍會持續。

它們認為面臨的重大風險是，如果大家開始懷疑官員們沒有足夠確保調整政策的立場決心，高通膨就會變成根深蒂固！這種風險一旦形成，聯準會要達到預期2%通膨目標的任務就會非常複雜，到時候的升息也會讓經濟成本更高。

從這樣的論述來看，老王可以篤定聯準會還是會繼續維持升息政策！事實上在過去老王的論述預測中，也不認為現在就會結束升息循環，只是可能會放慢腳步，也就是九月還是繼續升息，但升息二碼而已。

剛剛說會議記錄有談到可能考慮放緩沒錯，但通篇並沒有講到時間點！說明只要未來通膨數據比預期來得高，聯準會還是會再進一步升息。這時我們就得到一個結論了，下個月要公佈的CPI，將會是九月聯準會升息二或三碼的最重要前瞻指引。

撰文作者：王倚隆 浦惠證券投顧資深分析師

（過去十年長期分享全球財經商品與台股看法，不管多空趨勢看法皆屢屢獲得市場印證肯定，粉絲團擁有超過18萬粉絲。）

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