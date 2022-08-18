風險和報酬0050都優於金融股？ 他從這「四個面向」分析

以下會從報酬、風險、配息以及喜好的四大層面來分析為什麼我不存金融股，反而選擇ETF來投資：

1.報酬層面

如果去回測過去報酬的話，會發現幾乎沒幾家金融股可以贏過0050台灣整體的ETF，有不少時間區間甚至是一間都沒有。這其實不難理解，能贏過整體市場的股票原本就是相對少數。⁡

2.風險層面

投資金融股報酬部分表現差強人意，你可能容易體會，但問題是很多人選金融股是為了穩定；公股銀行夠穩定吧？如果不想承擔太多風險的話，是不是金融股反而更好呢？

關於風險，這裡我從兩個角度來討論：

1.持有公司數

如果金融股是投資在一家公司，那你覺得一次投資台灣最大的五十家公司的0050跟只投資一家銀行，哪一個比較安心呢？而且注意，最大的五十家公司會定期調整比例。換句話說，只要台灣永遠有最大的五十家上市公司，那0050就會持續存在。縱使銀行很安全，但我想也不如一次投資五十家來得安心。

2.最大下跌幅度

很多人誤以為金融股很穩定、跌的比較少，但這完全是個迷思！如果從2008年起，回測過去幾個台股大跌的年份，會發現金融股依舊承擔了大幅度的下跌，甚至有不少時候跌的比0050還更多。

所以綜合來說，要說金融股風險比0050還更低，很可能只是錯誤的期待，會有這樣的誤解，主要是因為0050不斷漲到一百多元了，而金融股大部分都是幾十元，讓人誤以爲他很穩定。

3.配息層面

這是存股族最容易忽略的一件事，我能理解配息可以作為被動收入的來源，真的很吸引人。但各位一定要知道配息本身是來自於你的本金呀～至於填息與否完全就只代表後續股價有沒有上漲而已。

所以如果有人問我說，如果配息後有填息的話，是不是就不算左手換右手呢？不對呀～配息本身還是左手換右手，至於股價後續有沒有一定上漲，那就是回到報酬的討論了。

特別是對年輕人而言，股息都應該讓他在市場當中複利滾存，而不是急著領出來花掉呀～至於退休族需要現金流的時候，其實也可以透過一些提領與賣出股票的策略達到，並不見得要使用領股息的方式。

4.喜好層面

雖然把個人喜好放進投資評估的層面，好像有點不太理性，但我得說這是我認為投資金融股唯一合理的理由了。

如果你知道報酬層面多半會落後、風險層面也是劣勢，也理解配息本身沒有創造新的價值，但你還是覺得想要買一點自己喜歡的金融股的話，那我完全支持。

只不過並不該抱有錯誤的期待就是了，此外如果可以的話，還是建議投資部分，理性使用ETF分散風險。個人愛好的話，買點衣服、看看電影、喝喝茶包，也許是更好的人生享受。

撰文作者：理財館長

粉絲團專頁「理財館長」

Instagram：muscle__money

內容已獲 理財館長 授權，原文出處於此