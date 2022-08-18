Fed會議紀錄出爐 美股四大指數皆墨 台股早盤跌逾百點

台股今（18）日開盤下跌80.72點，開盤指數15,384.73點，早盤跌逾百點，一度來到15,330.76點；台積電（2330）開盤下跌7元，開盤價520元。

群益投顧說，由於這一波反彈已超過1,500點且對應到6月底密集套牢區，難免會稍微整理，在成交量無法明顯提升下，短期內指數上攻恐受限。

台指期雖於高檔結算，但開始感受不到市場追價意願，台股可能漲勢稍作停頓並在季線附近整理，行情轉趨震盪下，提防回吐賣壓。操作上，盤勢可能陷入震盪、進行籌碼換手，指數往上空間有限，短線以個股表現為主，具籌碼面優勢的中小型股，趁震盪拉回再進場。

周三（17日）美股四大指數收盤：道瓊指數下跌171.69點、跌幅0.5%，那斯達克指數下跌1.25%，標準500指數下跌0.72%，費半指數下跌2.48%。

富邦期貨表示，美國零售銷售月率低於市場預期，加上美股財報亦報憂，FOMC會議紀錄仍嚴守打壓通膨立場，美股失去利多支撐皆現賣壓，美股四大指數終場下跌，道瓊指數中斷五連漲，費城半導體表現最差下跌2.48%。

三大法人周三集中市場合計賣超15.8億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超19.2億元，投信買超10.7億元，自營商（自行買賣）買超3.4億元，自營商（避險）賣超10.7億元。

統一期貨說，外資周三期貨淨多單增加350口至10,222口，十大交易人與特定法人合計賣出6,803口。週選支撐與壓力區落在15,000至15,700之間，P/C Ratio降至0.83，整體籌碼中性看待。