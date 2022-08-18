證交所加碼舉辦台灣創新板交易及開戶獎勵活動

為擴大投資人參與台灣創新板(TIB)，臺灣證交所將持續加碼舉辦創新板開戶推廣獎勵活動，包含證券商端及投資人端的推廣活動，其中對投資人端推出創新板投資人推廣獎勵活動。

該活動內容包含創新板投資人有獎徵答抽獎活動及合格投資人推廣獎勵活動兩項，以讓更多合格投資人參與台灣創新板，提高參與投資意願，進而協助國家推動產業轉型發展政策，匯聚創新產業企業上市聚落。

創新板投資人有獎徵答抽獎活動自今年9月4日起至12月31日止採兩梯次不同的遊戲形式，每梯次活動期間約2個月，投資人在活動期間至創新板投資人推廣活動-有獎徵答活動網站註冊電子郵件帳號即可參與遊戲，完成遊戲並答對者，可獲得抽獎資格，除每周抽出百元禮券獎，兩梯次遊戲結束後尚有千元禮券全勤獎的抽獎機會提供給投資人。

其次，就合格投資人部分，今年新完成簽署台灣創新板風險預告書，且經證券商完成適格性審查作業，未登錄參加過上半年該活動的自然人，由營業員告知登錄合格投資人獎勵登錄網站之連結，投資人自行輸入個人資料、券商代號及營業員姓名等即可參加合格投資人推廣獎勵活動抽獎，每個月將抽出100名獲得三千元禮券。

證交所表示，期望藉由一系列網路宣導活動，增強大眾對於創新板認識。另由於今年8月11日證交所營業細則第79條-2修正放寬合格投資人資格，其中一項，自然人資格條件由財力證明1,000萬元降至500萬元，期能吸引更多潛力合格投資人參與創新板。合格投資人推廣獎勵活動自8月18日起至12月31日為止，9月起，每月均會在於合格投資人獎勵登錄網站公告所抽出的「三千禮券登錄抽」中獎名單，歡迎具潛力的合格投資人把握機會參加，將幸運禮券帶回家。 (活動辦法請詳https://act.twse.com.tw/qualifiedinvestor/」查詢)