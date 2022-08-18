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8/18【早晨財經速解讀】內資對做外資觀望 散戶空單依舊 軋空行情持續？聯準會會議紀錄承認「過度升息風險」 9月升2碼機率飆
外資昨（17）日對台股連三賣，以八大公股行庫為首的國家隊則是反向連二買，配合投信持續改寫紀錄的連39買、壽險等內資撐盤，加權指數終場上漲44點收15,465點，不僅連續五個交易日收漲，並且連三天站穩季線，也攀上此波大盤反彈以來新高點位。
投顧專家指出，台股站穩萬五，接著將挑戰萬六，「軋空手」和「軋空單」的雙軋行情正式啟動，自國安基金進場7月13日融券餘額為53.19萬張，至8月17日融券餘額為62.5萬張，融券一路增加，軋空單勢在必行。
美國聯準會（Fed）周三（17日）會議紀錄顯示，官員認為「存在緊縮過度的風險」後，投資人開始評估未來的升息路徑，主要股市指數交投震盪。
周三公布的會議紀錄顯示，聯準會官員致力於升息，要控制通膨到所需的水準。聯準會今年已將主要利率調高9碼，基準利率攀抵2.25%-2.50%。會議紀錄公布後，美國聯邦資金利率期貨交易人士認為，9月升息50個基點（2碼）的可能性更大。
美國股市主要指數在會議紀錄公布後大幅收斂跌幅，道瓊指數一度翻紅，但之後又回到稍早觸及的低位。美股17日收黑，標普500指數為四天來首度下跌，那斯達克指數跌逾1%，費半指數大跌超過2%。
游庭皓的《早晨財經速解讀》針對財經時事做最新解讀，周一至周五開盤前半小時(8時30分)準時直播，議題從總體經濟、產業動態到投資哲學，信息量飽滿，為你顛覆直覺，清理投資誤區，用更寬廣的角度帶你一窺投資的奧秘。
免責聲明：《游庭皓的財經皓角》頻道為學習型頻道，僅用於教育與娛樂目的，無任何證券之買賣建議。任何形式的投資皆涉及風險，投資者需進行自己的研究，持盈保泰。
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