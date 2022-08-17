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台股上漲44.88點 三大法人賣超15.85億元

經濟日報／ 記者馬琬淳／即時報導
台股示意圖。圖／本報資料照片
台股示意圖。圖／本報資料照片

台股今（17）日開盤一度向上微幅拉升，隨後於平盤附近震盪，收在15,465.45點，上漲44.88點，成交量2,145.26億元；三大法人賣超15.85億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超19.26億元，投信買超10.74億元，自營商賣超（合計）7.34億元，其中自營商（自行買賣）買超3.4億元，自營商（避險）賣超10.75億元。

台積電（2330）收527元，漲幅0.38%，鴻海（2317）收112.5元，漲幅1.35%。成交量第一名為華新（1605），收38.1元，站上季線，面板三虎持續上攻，友達（2409）、群創（3481）漲幅逾1%，彩晶（6116）漲幅逾4%。貨櫃三雄反彈，長榮（2603）、萬海（2615）小漲逾1%。電機機械股表現強勢，生產圓鋸機及自動鉋木機等產品的巨庭（1539）攻上漲停，航太飛機引擎零件製造商寶一（8222）也漲停，大盤收在15,465.45點，漲幅0.29%。

自營商 三大法人 台積電

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