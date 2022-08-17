投信買超天數再創高 指數仍有上檔空間可期

台股雖然面臨期指結算，但在外資多單偏多，加上指數站穩季線反壓下，整體多方氣勢仍足，但受聯準會即將公布會議紀要，盤中量能萎縮，市場觀望下，短線指數面臨震盪，不過，尾盤結算、尾盤量能增溫下，終場指數上漲44點，收在15,465點。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，美國7月消費者物價指數（CPI）及生產者物價指數（PPI）均呈現通膨可能見頂的跡象，顯示近期美國聯準會升息已經見到初步效果，不過升息也直接影響房市，7月新屋開工數據月跌9.6%至144.6萬戶，不如市場預期，為2021年2月以來新低，凸顯房市需求回落，建築商庫存增加而進行業務調整。

另外，升息後，似乎也衝擊GDP 的成長，根據亞特蘭大聯準銀行GDPNow模型隨後調整，預測美國第3季國內生產毛額（GDP）從上周的2.5%降至1.8%，顯示美國為了抑制通膨，但經濟成長似乎已經出現趨緩。由於本周三將公布聯準會會議紀要，紀錄中將顯示聯準會對經濟和通膨前景的評估以及貨幣政策動向的線索。

分析師表示，在大盤站穩季線反壓後，中小型個股開始出現比大盤更好的表現，觀察集中、櫃買目前半年線分別在16,131點與195.89點，以目前指數位置來看，集中市場仍差距3.1%的距離，但櫃買市場只剩下2.3%，顯示中小型個股在指數突破季線後，表現不錯，且整體店頭市場量能增溫幅度也較佳。

且從上漲與下跌家數的比重來看，櫃買上漲家數比重明顯優於集中市場，漲停板家數16家也大於集中市場11家，投信近期連續買超台股天數也創近期新高，因此，大盤國際股市若未出現較大回檔，指數目前仍可偏多操作。