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巴菲特股票投資依據定價權 法人建議鎖定全球市值大牌

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

美國逐漸鬆綁防疫措施，民眾出門消費的意願增加，也有機會帶動餐廳、影廳、樂園等據點的銷售量增長，相關實體通路、民生消費品可望受惠；國泰投信說，投資人可鎖定市值大，具行業地位優勢與品牌力的企業，或透過相關ETF布局全球市值大牌，鎖定科技龍頭、金融巨擘、精品消費產業，掌握下半年疫後復甦、消費回溫的利多。

美國聯邦疾病防治中心(CDC)8月11日大幅放寬新冠肺炎防疫指南，允許學校、企業等機構無須再採取防疫措施，代表疫情已逐漸走向流感化，接下來經濟復甦動能有望再提升。

最新一期美國7月消費者物價指數(CPI)捎來好消息，在通膨降溫下，市場對停滯性通膨擔憂進一步減輕，預計後續物價再創高可能性低，市場預期9月聯準會升息2碼機率增加，零售銷售表現備受關注。

回顧今年以來通膨高漲深深影響企業經營決策，以全球連鎖咖啡巨頭星巴克(Starbucks)為例，因承受原物料與勞工薪資上漲等通膨壓力，不得不採取「定價行動」，但也因品牌效益與強勁需求，使得即便調漲產品價格，近期公布的第3季財報，營收仍達到81.5億美元，優於去年同期與市場預估，且全球同店銷售額成長3％，未看見顧客支出有顯著下滑或消費減少的跡象，反倒因漲價而挹注門市的整體銷售業績。

除了咖啡，兩大飲料巨頭可口可樂(Coca-Cola)及百事可樂(PepsiCo)紛紛調漲價格，但仍創造出強勁的銷售數字。2022年第2季營收資料顯示，可口可樂淨營收較去年同期增加12%；百事可樂淨營收與去年同期相比成長5.3%，皆優於市場預期，顯示消費者對品牌的黏著度，足以對抗通膨。以可口可樂為例，其股價表現逆勢創高，今年截至8月12日大漲逾7.4%，相對美股大盤標普500指數仍下跌近10.8%，為市場動盪下的大贏家。

事實上，企業漲價權得來不易，背後隱含強大的品牌力。至於何謂品牌？根據美國行銷學會(AMA)資料，品牌的目的在於使其產品與競爭對手產生明顯差異，讓消費者能辨認廠商提供的產品或服務。品牌力就是定價權，投資大師巴菲特也早有定見：「定價權、生產力、創新是企業生存的法寶。」而品牌價值，就是綜合反映了企業生存及競爭能力的指標。

國泰全球品牌50 ETF(00916)基金經理人李翰林表示，根據研究機構 Kantar BrandZ調查，儘管2020年開始全球經濟受到疫情、地緣政治干擾，導致市場巨幅震盪，2020年至2022年全球前百強品牌總價值仍持續增長74%，達到8.7兆美元。可見具有品牌優勢的企業，在面對市場疲弱時，依舊能夠維持公司競爭力。

通膨 美國 營收

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