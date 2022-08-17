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台股開盤上漲2點 台積電開盤下跌1元

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股示意圖。 聯合報系資料照片／記者葉信菉攝影
台股示意圖。 聯合報系資料照片／記者葉信菉攝影

台股今（17）日開盤上漲2.87點，開盤指數15,423.44點；台積電（2330）開盤下跌1元，開盤價524元。

群益投顧說，大盤指數處各短期均線之上的短均格局偏多態勢。上周五大盤指數封閉6月底的原始向下跳空缺口後，此波領漲的低基期補漲中高價電子股走勢漸趨強弱分歧。短線資金見移往生技為主的風險趨避概念股，與低價基期補漲股態勢。

周二(16日)美股四大指數收盤：道瓊指數上漲239.57點、漲幅0.71%，那斯達克指數下跌0.19%，標準500指數上漲0.19%，費半指數下跌1.03%。

富邦期貨表示，美股零售股財報報喜，推升道瓊指數上漲，然而新屋開工數據不佳，晶片股與科技股巨頭多出現賣壓，壓抑那斯達克與費城半導體指數轉為下跌，美股四大指數漲跌互見，費城半導體指數下跌1.03%表現最差。

統一期貨說，外資周二期貨淨多單增加263口至9,872口，十大交易人與特定法人合計買進9,334口。週選支撐與壓力區落在15,000至15,500之間，P/C Ratio升至1.17，整體籌碼中性偏多看待。

三大法人周二集中市場合計賣超33.1億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超56.3億元，投信買超41.1億元，自營商（自行買賣）賣超0.06億元，自營商（避險）賣超17.8億元。

期貨 美股

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