8/17【早晨財經速解讀】0056、00878規模再創新高 台股融資餘額無起色 主力不敢拋貨？「大賣空」本尊Q2大拋股 Q3買回？

高股息ETF進入除息旺季，買盤積極搶進，其中，00878國泰永續高股息昨（16）日規模增胖至964億元、再度刷新歷史新高，朝向千億元大關邁進。0056元大高股息將於9月底進行收益評價，10月將進行除息，因與台股電子股的表現高度連動，隨電子股跌深，股息殖利率也具有吸引力，反映在元大高股息近期資金持續湧入，加上行情反彈，ETF規模迭創新高，來到1,430.08億元。

昨日台股資券變化方面，融資減0.94億元，融資餘額為1906億元，融券減0.76萬張，融券餘額為61.6萬張。

電影「大賣空」主角原型貝瑞（Michael Burry） 旗下的Scion Asset Management資產管理公司，在第2季出清了11檔美股，手上只剩一檔。

該避險基金出脫的部位包括科技巨擘谷歌母公司Alphabet和臉書母公司MetaPlatforms，但增持經營私人監獄的Geo Group。根據周一的申報資料，這是Scion截至6月30日時唯一的持股。

Scion持有501,360股總部在佛州Boca Raton市的Geo Group。該股周一激激11%到7.6美元，擴大第2季以來的漲勢到超過15%。