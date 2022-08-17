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8/17【早晨財經速解讀】0056、00878規模再創新高 台股融資餘額無起色 主力不敢拋貨？「大賣空」本尊Q2大拋股 Q3買回？

聯合新聞網／ 游庭皓的財經皓角
財經作家游庭皓。圖／游庭皓提供
財經作家游庭皓。圖／游庭皓提供

高股息ETF進入除息旺季，買盤積極搶進，其中，00878國泰永續高股息昨（16）日規模增胖至964億元、再度刷新歷史新高，朝向千億元大關邁進。0056元大高股息將於9月底進行收益評價，10月將進行除息，因與台股電子股的表現高度連動，隨電子股跌深，股息殖利率也具有吸引力，反映在元大高股息近期資金持續湧入，加上行情反彈，ETF規模迭創新高，來到1,430.08億元。

昨日台股資券變化方面，融資減0.94億元，融資餘額為1906億元，融券減0.76萬張，融券餘額為61.6萬張。

電影「大賣空」主角原型貝瑞（Michael Burry） 旗下的Scion Asset Management資產管理公司，在第2季出清了11檔美股，手上只剩一檔。

該避險基金出脫的部位包括科技巨擘谷歌母公司Alphabet和臉書母公司MetaPlatforms，但增持經營私人監獄的Geo Group。根據周一的申報資料，這是Scion截至6月30日時唯一的持股。

Scion持有501,360股總部在佛州Boca Raton市的Geo Group。該股周一激激11%到7.6美元，擴大第2季以來的漲勢到超過15%。

游庭皓的《早晨財經速解讀》針對財經時事做最新解讀，周一至周五開盤前半小時(8時30分)準時直播，議題從總體經濟、產業動態到投資哲學，信息量飽滿，為你顛覆直覺，清理投資誤區，用更寬廣的角度帶你一窺投資的奧秘。

免責聲明：《游庭皓的財經皓角》頻道為學習型頻道，僅用於教育與娛樂目的，無任何證券之買賣建議。任何形式的投資皆涉及風險，投資者需進行自己的研究，持盈保泰。

00878國泰永續高股息 0056元大高股息 融資餘額 游庭皓

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就市論勢／車電、半導體 可留意

台股8月以來，雖公布的總經數據、企業展望偏負向居多，並有大陸在台海演習事件干擾，但台股回測月線支撐後，已再度回到上升軌道，並站穩季線之上。後續展望方面，美國最新公布的7月份CPI年增8.5%，除低於6月的9.1%外，並低於市場先前預期的8.7%，核心CPI年增5.9%，也低於市場預期的6.1%。

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