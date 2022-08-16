證交所：中福、如興18日起停止買賣

台灣證交所上半年財報形式審閱結果出爐，證交所表示，8月18日起，中福（1435）及如興（4414）停止買賣、同開（3018）繼續列為變更交易方法、晟鈦（3229）及中視（9928）恢復交易方法。

上市公司中，除金融保險公司計34家、申報期限至8月31日外，其餘公司第2季財務報告經形式審閱後相關處理如下：

一、停止買賣：

1.中福國際未依法令期限公告申報第2季財務報告，核有證交所營業細則第50條第1項第1款規定情事，證交所已公告自8月18日起停止其上市有價證券之買賣。

2.如興前因有證交所營業細則第49條第1項第14款規定之情事，其上市有價證券經列為變更交易方法在案，嗣查如興未依法令期限公告申報第2季財務報告，核有同細則第50條第1項第1款規定情事，證交所已公告自8月18日起停止其上市有價證券之買賣。

二、部分變更交易方法原因消滅，惟仍繼續變更交易方法：同開科技工程上市有價證券經列為變更交易方法，後查同開最近期公告申報之財務報告顯示，會計師出具已無繼續經營能力存在重大不確定性之核閱報告，核已符合證交所營業細則第49條第2項第3款規定，惟因尚未符合同細則第49條第2項第1款規定，故繼續將其上市有價證券列為變更交易方法。

三、恢復交易方法：晟鈦及中視前因有證交所營業細則第49條第1項第1款情事，其上市有價證券經列為變更交易方法在案，嗣查渠等公司最近二期公告申報之財務報告淨值均逾3億元並達所列示股本二分之一以上，其上市有價證券原列為變更交易方法原因業已消滅，且無其他應列為變更交易方法情事，證交所已公告自8月18日起，將其上市有價證券恢復交易方法。