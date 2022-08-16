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台股站上季線後震盪 權證市場量縮觀望

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
台股示意圖。 聯合報系資料照片／記者余承翰攝影
台股示意圖。 聯合報系資料照片／記者余承翰攝影

台股今（16）日在反彈回到季線之上，指數出現量縮高檔震盪，不過在櫃買市場等中小型股表現不錯下，指數仍維持高檔震盪走勢，終場加權指數上漲3點，收在15,420點；權證市場方面，交投最熱的是連結台積電（2330）的台積電元大26購07（078891）。

美國公布8月紐約Fed製造業指數暴跌至-31.3，同時8月NAHB住宅建商信心指數跌至49，但在科技、消費類股領頭下，四大指數收紅，台股今日雖半導體股熄火，但生技、光電、汽車等族群仍獲買盤點火，整體來看，台股今日呈狹幅區間震盪，高低點振幅不到60點，雖然量能縮，顯示高檔追價力道也稍有觀望縮手的跡象，然而技術面，短線多方力道氣盛，有望挑戰前波高點。

權證市場方面，隨台股未見多空方向，投資人退場觀望下，整體成交量能出現退潮跡象，僅有33.3億元，占大盤比重為1.2%。

從市場多空角度觀察，今日整體市場認購權證成交金額為30億元，認售權證成交金額為3.3億元，認購權證成交金額占總成交金額90.0%，認購、認售比值為9.0倍，市場投資人仍相對偏多。

而從市場前十大成交金額的認購、認售權證，與其所連結的標的來看，其中認購排名第一的是連結台積電的台積電元大26購07，成交金額為884萬元；認售排名第一的是，連結敦泰（3545）的敦泰國票23售02，成交金額為572萬元。

值得注意的是，從市場前十大熱門成交的權證來看，認購有九檔、認售一檔，其中，電子股有八檔進榜、且全數為認購，顯示電子股已再次獲得資金追捧。

認售權證 台積電 認購

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