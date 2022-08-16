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證交所：本國上市公司今年上半年度營收獲利持穩成長

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

臺灣證券交易所表示，本國上市公司(不含金融保險業34家、中福及如興2家未申報)202年上半年度財務報告計853家，已於2022年8月15日完成公告申報。經統計這些上市公司2022上半年度營業收入18兆1,441億元，較2021年上半年度成長2兆2,569億元，增幅14.21%；2022年上半年度稅前淨利2兆3,120億元，較2021年上半年度成長4,557億元，增幅24.55%。

獲利成長產業主要為半導體業、航運業及電子零組件業。半導體業受惠5G應用、高階運算及車用電子等需求持續成長，大幅推升獲利。航運業雖塞港逐步緩解，惟運價仍維持高檔，致獲利創高。電子零組件業則因5G、伺服器及車用電子等終端需求仍熱絡，帶動獲利成長。

獲利衰退產業主要為光電業、塑膠工業暨電腦及週邊設備業。光電業是通膨影響經濟前景，客戶拉貨動能趨緩,致獲利衰退。塑膠工業則因同業新產能投放、通膨干擾及原物料價格上漲而侵蝕產品利基，進而壓縮獲利表現。電腦及週邊設備業則係封城停擺及通膨壓抑消費性電子需求，去庫存時間拉長因而提列存貨減損，致獲利減少。

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