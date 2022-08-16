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上半年財報稱霸 台積電漲3元、大立光漲20元

經濟日報／ 記者林思宇／台北即時報導
上市櫃公司上半年財報出爐，台積電（2330）仍然穩戴獲利王冠冕。路透社
上市櫃公司上半年財報出爐，台積電（2330）仍然穩戴獲利王冠冕。路透社

上市櫃公司上半年財報出爐，台積電（2330）仍然穩戴獲利王冠冕、大立光（3008）照例是每股純益（EPS）王，力旺（3529）及M31並列毛利率王。台積電股價今（16）日早盤最高價位526元，上漲3元，最低則維持平盤走勢；大立光最高則到2,090元，上漲20元。

道瓊工業指數上漲151.39點、漲幅0.45%，收33,912.44點；標準普爾指數上漲16.99點、漲幅0.40%，收4,297.14點；那斯達克指數上漲80.86點或0.62%，收13,128.05點；費城半導體指數小漲9.49點、漲幅0.31%，收3,077.33點。

力旺持續為毛利王，這家矽智財（IP）廠營運模式以收取權利金為主，營收有七成以上來自於權利金收入，其餘為技術服務，毛利率高達100%，長期穩坐毛利王寶座。

力旺今日股價最高到1,415元，上漲25元，最低為1,365元，下跌25元。

台積電 力旺

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