台泥（1101）值得長期投資？ 專家：2025年自產綠電就能自給自足

YouTube頻道《投資伊森》發佈一則影音分享，台泥不說你可能還以為他只是一間水泥廠，實際上他也已經是全球第四大的儲能系統公司，而且還跨入鋰電池市場...

以下為影音內容：

漲電費 發綠電 蓋儲能系統

大環境來說，外資的資料中心紛紛在台灣落腳，而且台積電（2330）的先進製程，也是一直往前推進；資料中心和半導體產業都是吃電的大怪獸。

這也使得台灣打破4年多來，連八凍漲的局面，近期政府也宣布將要調漲電費，用電大戶平均的漲幅是8.4％，至於住宅用電每月千瓦以下，則是持續凍漲。

所以推動綠電的發展或者企業自行發綠電，已經是刻不容緩的議題，相對儲能裝置的建置需求，也會出現爆發式的成長。

而台泥（1101）的董事長張安平先生，2017年7月宣布砸下50億台幣，來收購一家歐洲儲能公司諾亞（NHΩA），並且取得過半的股權，成為最大的股東，讓台泥一下就成為全球儲能系統建置容量第四大的公司，瞬間有了能跟前三大儲能公司較勁的資本。

而全球最大的儲能公司就是美國的電動車大廠特斯拉，而特斯拉又跟台灣的元晶（6443）有緊密的關係。

繼續看台泥成為全球第四大儲能系統建置公司之後，張安平馬上宣布諾亞（NHΩA）的目標是要搶下南歐最大的電動車雙向快充電網的寶座；並且希望在2030年在南歐的市場市佔率可以達到15％。

台泥（1101）

目前的台泥還是一間扎扎實實的水泥廠，它也是台灣第一家水泥與預拌混凝土的製造商，是台灣第一大、中國第八大的水泥廠。

看到營收組成發現，台泥主要的營運地點還是在中國，所以中國水泥價格的高低會影響到台泥營運的主要關鍵。

而中國水泥價格的高低，就要取決於中國房地產的交易熱不熱絡，和中國政府的態度如何。

台泥在今年（2022）的第一季獲利，已經跌至近5年低點，主要原因就是中國水泥出貨量下滑，而且煤炭的成本又上升（水泥廠主要的成本就是煤炭）。

而在台泥營收中佔15％的電力，主要是台泥旗下子公司能元科技，跨入鋰電池領域，而鋰電池的產能主要位在高雄，而能元科技在2021年時便開始轉虧為盈，市場預估2022年也就是今年，可以貢獻台泥大約46億的營收以及約6億的營業利益率；而諾亞（NHΩA）則能貢獻37億的營收，和7.3億的營業利益率。

可以看出，張安平2017年接掌大位之後，新跨入的鋰電池以及儲能市場目前都是賺錢的，到了2023年，肯定台泥獲利會有更明顯的貢獻，一步步朝向張安平董事長的目標，就是要將台泥從水泥廠，轉型為綠能企業。

且張安平也希望台泥往後所生產的綠電，可以百分之百供應給台泥自己所需要的用電需求，目標是在2050年的時候，讓台泥達成碳中和的目標（讓集團所產生的二氧化碳量以及利用再生能源所累積的減碳量，能夠互相抵銷）。

個人認為是很有可能達成碳中和的目標，到2022年的第一季，再生能源的裝置量已經達到85MW，預計2025年可以達到570MW，已經是可以滿足台泥所有工業使用綠電的需求；不過以上還是有排除一些台泥火力發電廠的情況。

就現階段來看，建議大家看待台泥評價的這件事情上，還是要先用股價淨值比來評估，才是比較好的選擇。

大同（2371）

大同是台灣上市櫃，唯一一間的百年企業。

先前有盧明光以及何春盛先生的明星組合，而大同的電動馬達已經是可以外銷到日本和其他國家的產品，是一間有實績的電動車概念股。

不過2021年底盧明光和何春盛先生一同請辭，由王光祥接任大同董座、鐘依文回鍋擔任總經理，不過最近又傳出鐘依文又要請辭，這種高階經理人換來換去的戲碼，對公司的發展是很傷的，對外資和投信法人來說也比較不會去選擇再公司情況不明朗的時候來進場。

回歸到儲能系統方面，大同除了上述所提到的電動馬達之外，其實在電廠以及儲能業務也是很有潛力的，大同本身就有超過1000個太陽能電廠建置以及維運的經驗，而旗下子公司大同智能，在今年1月取得經濟部能源局的售電業執照，進軍綠電交易，扮演綠電開發、銷售、營運商的角色，預計今年下半年，大同智能就會登陸興櫃市場。

大同也有取得台電AFC標案，且有電力交易平台資格的業者，目前有100萬瓦的AFC雙邊合約案場，以及400萬瓦的輔助服務案場；在台電把2025年的儲能目標上調到1000百萬瓦的情況下，大同是希望到2025年能達到300百萬瓦的儲能參與量。

另外大同在智慧電錶的表現也是值得肯定，且也是國內智慧電錶的主要供應商，目前已經供應日本八家電力公司之外，也已經外銷至泰國和馬來西亞這些市場。

重點整理

台泥正在從水泥企業轉型為綠能企業，透過收購歐洲企業諾亞的方式，一舉成為全球第四大的儲能系統建置容量的公司，而在2023年的時候鋰電池與儲能業務，就能對台泥獲利有明顯的貢獻。

但是目前的台泥，還是以中國水泥市場為主的水泥公司。

而大同目前的經營團隊還不太穩定，這會讓外資以及投信法人相對怯步，在綠能事業方面，大同則是在太陽能電廠、智慧電表與儲能系統都具有一定的競爭力。

只是大同這家的業務還是太多，所以對市場來說就很難去評價，這一點投資朋友就要多加去留意。

本文內容已獲 投資伊森 授權。