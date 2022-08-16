台股開盤上漲17點 台積電開盤上漲3元

台股今（16）日開盤上漲17.69點，開盤指數15,435.04點；台積電（2330）開盤上漲3元，開盤價526元。

群益投顧說，大盤指數收復季線，續沿3日線上攻，短期均線維持多頭排列不變。技術面延續短多格局，成交量溫和擴增，有利盤面族群個股進行輪動。操作以股價低基期標的優先，參考短期技術面變化，汰弱留強換股操作因應。

周一（15日）美股四大指數收盤：道瓊指數上漲151.39點、漲幅0.45%，那斯達克指數上漲0.62%，標準500指數上漲0.4%，費半指數上漲0.31%。

第一金投顧表示，紐約聯準會公布該地區8月製造業指數降幅創史上第二大，加上中國大陸重要經濟數據不如預期，顯示全球景氣放緩。

統一期貨說，外資周一期貨淨多單增加178口至9,609口，十大交易人與特定法人合計買進669口。週選支撐與壓力區落在15,000至15,500之間，P/C Ratio升至1.14，整體籌碼中性看待。

三大法人周一集中市場合計賣超0.2億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超50.5億元，投信買超45.4億元，自營商（自行買賣）賣超3.1億元，自營商（避險）買超8.4億元。