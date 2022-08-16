8/16【早晨財經速解讀】玉山金法說 股價站上所有均線能存股？台股回季線軋散戶 為何長榮、陽明、萬海挑戰失敗？四川傳限電 原油創新低
玉山金法說重點
玉山金控（2884）下半年業務三箭齊發，包括財富管理產品多元化拉抬手續費收入，安養信託打進市場前三大，以及海外布局獲利貢獻拉高，玉山金控昨（15）日指出，在美國升息力道可望走緩，股債波動恢復平穩下，下半年獲利高於上半年「機會滿大」。
台股跨越季線 投信連37買
國安基金進場滿月，繳出亮麗成績單。台股昨（15）日跨越季線，在投信進場大買近46億元，創下連37買，締造史上最長連買紀錄，及資人信心回籠下，台積電（2330）領軍帶領加權指數開高走高，終場大漲128點收15,417點。台股五大轉多訊號，包括籌碼面出現軋券、軋資、軋空手的三軋行情。
四川限電 台廠受災戶
大陸四川省無預警勒令所有工業電力用戶生產全停，從昨（15）日起至20日放六天高溫假，由於四川是全球筆電生產重鎮，代工大廠廣達（2382）、仁寶、緯創，筆電散熱市占龍頭雙鴻、電池模組一哥新普等產業鏈大咖在四川都有廠區，當地生產拉警報，涵蓋組裝、散熱、鍵盤、電池觸控等供應鏈面臨停擺。
原油重挫
國際油價周一（15日）收盤重挫約3%，因令人失望的中國大陸經濟數據再次引發對全球經濟衰退的擔憂，伊朗核談判取得進展的跡象也為原油價格造成壓力；金價周一下跌逾1%，觸及一周最低，美元走強導致整個貴金屬市場急挫。
布蘭特原油期貨接近2月24日俄羅斯出兵烏克蘭之前的最低水準，美國原油期貨周一觸及2月初以來最低。
游庭皓的《早晨財經速解讀》針對財經時事做最新解讀，周一至周五開盤前半小時(8時30分)準時直播，議題從總體經濟、產業動態到投資哲學，信息量飽滿，為你顛覆直覺，清理投資誤區，用更寬廣的角度帶你一窺投資的奧秘。
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