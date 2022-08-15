創新板合格投資人直逼10萬戶 證交所加碼獎勵活動

為壯大創新板(TIB)，證交所持續加碼創新板交易及開戶獎勵活動。據統計，截至6月底，創新板合格投資人已逾9.8萬戶，直逼10萬戶，較去年底活動開辦前的6.6萬戶增加逾3.2萬餘戶，其中自然人截至6月底累計數已逾3.5萬餘戶，較活動開辦前戶數成長近八倍。

證交所表示，今年上半年舉辦之「推廣創新板合格投資人競賽獎勵活動」，獲得投資人及證券商熱烈響應，截至6月底合格投資人已逾9.8萬戶，較去年底活動開辦前的6.6萬戶增加逾3.2萬餘戶，其中自然人截至6月底累計數已逾3.5萬餘戶，較活動開辦前之戶數成長近八倍，鑒於推廣成果卓越顯著，證交所這次接續加碼舉辦第二階段推廣獎勵活動，並配合8月開始將陸續有公司於創新板正式掛牌上市，故鼓勵合格投資人進行創新板股票交易，以提高創新板股票之市場參與度與交易活絡度。

本次獎勵活動包含「證券經紀商活絡交易獎勵活動」及「合格投資人創新板股票交易獎勵活動」，證券經紀商活絡交易獎勵活動方面，活動期間為8月18日起至12月31日，總分公司合計貢獻獎：活動期間各證券經紀商累計買賣台灣創新板股票總成交金額，排名前三名且達全體參與證券商之平均總成交金額者，分別給予獎勵金15、10及5萬元；單一營業據點貢獻獎：活動期間各證券經紀商各營業據點累計總成交金額，排名前5名且達全體參與證券商之平均總成交金額者，給予獎勵金2~10萬元不等。

除券商獎勵活動外，合格投資人創新板股票交易獎勵活動方面，活動期間為8月起至12月，每月為一期，推出餐券月月送活動，投資人活動期間於「臺灣證券交易所2022年創新板交易獎勵活動登錄網站」完成乙次登錄後，單筆投資創新板股票1,000股以上(不含零股交易)，每成交一筆可獲得一次抽獎資格，每月依其當月投資創新板成交筆數參加抽獎，每證券帳號每月最多中獎二次，獎項上限1,000名。

「臺灣創新板(TIB)」設立宗旨係為鼓勵擁有關鍵核心技術及創新能力或創新經營模式之企業進入資本市場籌資，上市標準訂定以「市值」為核心，並輔以營收或營運資金之要求；採簡易公發制度，縮短內控審查期間、調整查核範圍及相關作業；且上市後承銷商持續輔導，協助創新板公司遵循相關法令及配合完成上市後監理業務，展望未來，證交所將持續推動生醫科技、智能製造、人工智慧、共享經濟等新興產業於創新板上市，為市場注入新血。