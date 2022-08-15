零股交易撮合間隔將縮短為1分鐘 法人：市場將更公平

證交所昨宣布，盤中零股交易撮合間隔時間，將由由現行三分鐘縮短至一分鐘，自今年12月19日起實施。對於交易搓合時間再縮短，法人認為對市場絕對有幫助，時間縮短更能貼近市場價格，若未來在合理成本範圍內，建議還可進一步縮短搓合時間，市場更公平後，對小資族絕對是有利無弊。

國泰證期顧問分析師蔡明翰表示，時間拉越長，股價跳動相對越大，若撮合間隔時間可縮短，波動幅度會貼近該有的價格，目前現股已實施盤中逐筆交易，也就是隨到隨搓，不用被限制五秒才成交，而零股交易則是三分鐘一撮，一來一往下，現股與零股已有蠻大差別，若交易時間能夠縮短，價格能更貼近現貨。

他也提到，雖然零股投資人多為小資族，真正投入的絕對金額不大，但長期來講對投資族還是有些許落差，無論是大資金交易者或是小資族，其實都還是要盡量公平，縮短撮合間隔時間至一分鐘是合理方向。

他也建議，若能夠在合理成本範圍內，可研議進一步再縮短間隔時間，向隨到隨撮看齊，但這部分可能要考量成本端是否符合效益，畢竟總金額不大，縮減時效性會使成本端增加，是否符合效益要持續評估，但照理說能夠持續縮減時間，可望讓市場更公平，會吸引到願意參與市場的投資人。

蔡明翰也說，此次宣布撮和間隔時間也可望減少市場弊端，例如過去有些高頻交易投資者會抓時間差，在零股、整股之間去做價差交易，現在零股交易撮和間隔時間縮短，價差交易的困難度拉升，市場效益會持續拉高，利益可回饋給一般投資者。