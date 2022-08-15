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獨／小資看過來！證交所宣布：盤中零股撮合時間「縮至1分鐘」

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北即時報導
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

盤中零股交易堪稱近幾年小資族存股神器，因應市場期待，證交所15日宣布，盤中零股交易撮合間隔時間由現行3分鐘縮短至1分鐘，以實踐證券市場實踐普惠金融精神，吸引小額投資人入市，延續交易市場核心願景，並兼顧促進零股流動性，提高市場成交機會及效率。

上市股票零股交易辦法修改後條文如下：

零股交易自上午9時10分起，每一分鐘以集合競價撮合成交，依證交所章則規定施以延長撮合間隔時間之有價證券，不在此限。

零股交易之撮合依價格優先及時間優先原則成交，買賣申報之優先順序依下列原則決定：

一、價格優先原則：較高買進申報優先於較低買進申報，較低賣出申報優先於較高賣出申報。同價位之申報，依時間優先原則決定優先順序。

二、時間優先原則：第一次撮合前輸入之申報，依電腦隨機排列方式決定優先順序；第一次撮合後輸入之申報，依輸入時序決定優先順序。

盤後零股交易於申報時間截止後，即以集合競價撮合成交；買賣申報之成交優先順序依價格優先原則，同價位之申報，依電腦隨機排列方式決定優先順序。

零股 證交所

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