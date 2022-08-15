台股帶量重返季線 短線仍有上檔空間可期

台股今（15）日在美股持續維持走高的利多刺激，加上第2季上市櫃公司財報優於預期，指數續創反彈新高，開盤隨即越過季線反壓，之後在量能持續擴增下，行情緩步墊高，終場上漲128點，收在15,417點。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，主計總處本月公布最新經濟預測，今年經濟成長率估為3.76%，比起5月預測數下修；消費者物價指數（CPI）年增率估為2.92%，則創下2008年以來新高，也較前次預測上修。展望明年，預估經濟成長3.05%勉強「保三」，CPI 漲幅則將回落至1.72%。

不過，由於下半年廠商庫存去化壓力升高，即便有企業智能生產趨勢不變，加上各國陸續推動包括寬頻網路、潔淨能源在內的各項基礎建設，出口動能預期仍可以維持高檔，但成長率是否可以符合預期，有待觀察。

分析師表示，今日量能創下7月25日以來單日量能新高，5日、10日、月均量也出現止跌翻揚，季線如預期帶量站上，日K線連續三天收紅，即便指數站穩季線，但相較於國際股市，台股整體漲幅仍然相對落後，預期量能若能續增，指數仍有機會緩步向上，季線目前扣抵16,000點，因此，近期指數已經從13.928點反彈至今波段指數漲幅已經超過千點，但後續量能若能補量，季線有機會形成下檔支撐。

若從黃金分割率0.382點來推估，本波高低點18,619點回檔至13,928點回檔4,691點，若以反彈0.382位置來推估，指數滿足點約在15,719點來看，因此，短線滿足點仍未到，指數預期仍有往上空間。