快訊

獨／每百人1到2人發生「新冠反彈」 指揮中心建議這樣做

初蓋大樓就出事！高雄7透天厝變危樓 建商致歉：借錢賠到底

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台股帶量重返季線 短線仍有上檔空間可期

經濟日報／ 記者周克威／即時報導
台股15日在美股持續維持走高的利多刺激，加上第2季上市櫃公司財報優於預期，指數續創反彈新高。（本報系資料庫）
台股15日在美股持續維持走高的利多刺激，加上第2季上市櫃公司財報優於預期，指數續創反彈新高。（本報系資料庫）

台股今（15）日在美股持續維持走高的利多刺激，加上第2季上市櫃公司財報優於預期，指數續創反彈新高，開盤隨即越過季線反壓，之後在量能持續擴增下，行情緩步墊高，終場上漲128點，收在15,417點。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，主計總處本月公布最新經濟預測，今年經濟成長率估為3.76%，比起5月預測數下修；消費者物價指數（CPI）年增率估為2.92%，則創下2008年以來新高，也較前次預測上修。展望明年，預估經濟成長3.05%勉強「保三」，CPI 漲幅則將回落至1.72%。

不過，由於下半年廠商庫存去化壓力升高，即便有企業智能生產趨勢不變，加上各國陸續推動包括寬頻網路、潔淨能源在內的各項基礎建設，出口動能預期仍可以維持高檔，但成長率是否可以符合預期，有待觀察。

分析師表示，今日量能創下7月25日以來單日量能新高，5日、10日、月均量也出現止跌翻揚，季線如預期帶量站上，日K線連續三天收紅，即便指數站穩季線，但相較於國際股市，台股整體漲幅仍然相對落後，預期量能若能續增，指數仍有機會緩步向上，季線目前扣抵16,000點，因此，近期指數已經從13.928點反彈至今波段指數漲幅已經超過千點，但後續量能若能補量，季線有機會形成下檔支撐。

若從黃金分割率0.382點來推估，本波高低點18,619點回檔至13,928點回檔4,691點，若以反彈0.382位置來推估，指數滿足點約在15,719點來看，因此，短線滿足點仍未到，指數預期仍有往上空間。

台股 消費者物價指數

延伸閱讀

台股漲128.38點

富邦期貨：可樂觀看待台股但以逢低布局佳

台股開盤上漲43點 台積電開盤520元

美通膨降溫 法人：台股有望挑戰季線反壓

相關新聞

獨／小資看過來！證交所宣布：盤中零股撮合時間「縮至1分鐘」

盤中零股交易堪稱近幾年小資族存股神器，因應市場期待，證交所15日宣布，盤中零股交易撮合間隔時間由現行3分鐘縮短至1分鐘，...

台股收漲128點 三大法人買超0.26億

台股今（15）日開高走高，收在15,417.35點，站上季線，上漲128.38點，成交量2,342.99億元；三大法人買...

台股帶量重返季線 短線仍有上檔空間可期

台股今（15）日在美股持續維持走高的利多刺激，加上第2季上市櫃公司財報優於預期，指數續創反彈新高，開盤隨即越過季線反壓，...

0050可以賺價差、0056買了忘記它 施昇輝：打敗通膨也贏定存

人稱「佛系理財大師」的「樂活大叔」施昇輝靠兩檔標的就能穩穩過退休生活，就是元大台灣50（0050）和元大高股息（0056）。 至於為什麼會選這兩檔呢？而0050其實是可以拿來賺價差，如何操作呢？看看施昇輝怎麼說。

受惠出貨位元成長 Q2全球DRAM營收季增6.5%

根據TrendForce調查顯示，2022年第2季DRAM產業營收來到255.9億美元，季增6.5%。其中，第2季營收成...

電子股帶動 台股漲128.38點站上15400點

台股今天開高走高，尾盤在電子股買盤加持下，收盤上漲128.38點，收在15417.35點，漲幅0.84%，成交值新台幣2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。