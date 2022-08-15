信驊獲利亮眼 拉漲停挑戰兩千關卡

股后信驊（5274）第二季獲利表現亮眼，帶動股價上漲，今（15）日早盤衝上漲停價位1,930元，上漲175元，挑戰股王大立光（3008）及2,000元大關。

同為IC設計類股的力旺（3529）上漲80元，價位到1,395元，漲幅逾6%；聯發科（2454）上漲20元，站上700元，最高到705元。

信驊第2季財報超乎市場預期，單季獲利5.63億元，創新高，季增20.37%，年增87.04%，每股純益13.66元。上半年每股純益達27.3元，已超越去年前三季總和的26.04元。

信驊是伺服器遠端管理晶片（BMC）大廠，先前外資報告指出，全球通膨壓力大，導致經濟衰退疑慮增加，部分企業為保留資金靈活度，陸續暫緩投資雲端基礎建設，不利信驊等相關供應鏈。信驊則端出實績，以創新高的獲利成績單，打臉外資唱衰後市。

業界人士透露，現階段大型雲端服務供應商（CSP）需求仍相對穩健，也尚未調整訂單，對信驊等供應商的拉貨力道仍強勁。