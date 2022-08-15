美股齊漲 台積電股價衝上524元
美股四大指數齊揚，台股今（15）日上漲逾百點，台積電（2330）早盤最高上漲7元，價位在524元，帶動科技股上漲氣勢，創惟（6104）早盤攻上漲停價130.5元。
上週五（12日）道瓊工業指數終場上漲424.38點、漲幅1.27%，收在33,761.05點；標準普爾500指數上漲72.88點、漲幅1.73%，收在4,280.15點；以科技股為主的那斯達克指數上漲267.28點、漲幅2.09%，收在13,047.19點；費城半導體指數上漲89.14點、漲幅2.99%，收在3,067.84點。
台積電ADR上週五收在90.86美元，上漲1.34美元，漲幅1.50%。
籌碼方面，外資連二日買超台積電1萬2,712張，投信則終結連十四日買超轉為賣超31張，自營商連二日買超309張。
台積電上半年大賺4,397.6億元，每股純益16.96元，總裁魏哲家預告，本季美元計價營收平均值可望季增11.2%，續戰新高，並調高年度美元計價營收年增幅預估，由原預期的三成，上調至年增30%之上的中位數區間（mid-thirties，約34%至36%）。
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