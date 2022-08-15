台股下半年高檔震盪 跌深反彈股持續吸睛

富蘭克林華美投信認為，台股基本面相對健全，部分跌深個股已開始反彈，下半年又有除權息行情，指數於選舉前可望高檔震盪，建議選擇季度營收成長或股價跌深績優股、產業龍頭股，逢低進場、分批布局，或是利用定期定額方式，投資台股基金。

富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸表示，8月下旬後至11月前財報空窗期來臨，仍需要留意美國與全球經濟數據變化，不過，台股上半年財報公布後，多數營收衰退等利空消息已逐漸淡化，指數也反映（Price in）利空；隨著美股強勁，也帶動台股相關表現，投資人不妨逢低分批進場，承接跌深的科技股票，看好上游IP、工業電腦及車用電子等族群。

展望後市，富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄認為，大盤加權指數仍以高檔震盪為主，不預設高點，但就目前基本面行情來看，預計是震盪整理走高的情況，基本上由於先前干擾的兩大因素包括財報、軍演等皆落幕，而國際資金近期又重新回流，再加上國安基金資金進場護盤，短線上只要沒有單日爆大量買賣交易，則預估台股下半年走勢會相對平穩。

另外，周書玄認為，美國經濟數據CPI數字仍影響股市表現，但反應將逐漸趨緩。由於美元指數下降，加上升息力道可望趨緩，預計美元七月上旬達到高峰，近期反轉向下，有利於資金重新回流新興市場股市，也推升北亞洲、東協、印度與台灣等地股市表現。

操作上，周書玄表示，看好投資方向有三: 第一、各行各業財務健全的龍頭股票，因資金調度無虞，延續上半年業績成長，下半年甚至明年持續看好，例如晶圓代工的台積電等。第二、下游比上游看好的股票，由於過去一年因缺工缺料缺晶片，很多零組件是無法及時出貨運抵組裝拖累出貨，但隨疫情逐漸降溫，生活回歸正軌，舉例如腳踏車廠商缺的日本零組件補齊，則營收可望穩定成長。第三、ESG類股，在台灣也具政策支持，如:太陽能、風力發電等廠商，中長期也具一定表現機會。

富蘭克林華美投信認為，下半年第三季、第四季台股可能呈現高檔整理格局，指數空間可能不大，仍以選股操作為主；建議逢低布局，承接第二季優於第一季、下半年業績優於上半年的各產業績優龍頭股、或是股價已跌深具反彈機會的股票，也持續看好如晶圓代工、IP、工業電腦、休閒旅遊、運動服飾與球鞋等產業，若難以擇機選股，不妨定期定額投資。