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安聯投信：台股近日持續隨美股反彈

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

針對近期盤勢，安聯投信台股團隊表示，受惠於美股持續反彈、7月通膨數據在6月觸頂後下降，加上現階段仍處在美國聯準會不會開會的空窗期，台股近日持續隨美股反彈。

安聯投信台股團隊表示，持續聚焦包括：市占率提升、產品滲透率增加、規格提升、缺料緩解、抗景氣循環；電子部分如IP/ASIC/HPC、雲端伺服器、車用電子、先進製程、網通與工業電腦；傳產部分如內需消費、航太軍工等。

就評價面而言，從ROE等指標來看，台股似乎已大致反映最悲觀情境，但從近期企業陸續釋出的財報與展望內容來看，就聯準會積極升息可能對經濟的潛在影響、庫存調整和終端需求，尚未充分反映，仍須持續留意。

展望後市，考量聯準會積極升息後對經濟影響的程度會逐步顯現，所以在衡量企業庫存調整和產業展望等是否已經有落底訊號，建議仍需再等待下一個檢查點、即第3季財報和法說訊息，作為參考。

安聯投信台股團隊表示，現階段，基本上仍將台股的走勢視為反彈，基本面的真正落底仍待觀察。態度仍是勿追高、中性看待，聚焦基本面擇優慢慢布局為較佳應對策略。

另一方面，安聯投信台股團隊表示，面對美股的反彈，由於美股很多都是具有強勢品牌的優勢，對於市場波動較能抵禦，但因未來經濟因升息因素而放緩，進而對終端消費等對於台股相關供應鏈的長鞭效應則仍須觀察。

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