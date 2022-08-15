永豐投顧：本周多方攻勢加快 選股以跌深科技股優先
永豐投顧表示，本周多方攻勢可能加快，但也容易累積風險，注意量能變化，2,500億元以上大量容易出現拉回，追價謹慎，逢回可增加持股，選股以跌深科技股優先。
國6月CPI爆出年增9.1%，7月底的FOMC會議只升息3碼，已經讓市場懷疑FED沒有力抗通膨的打算。七月CPI則降到8.5%，FED官員應該更有理由溫和升息，加上美股已經扭轉季線，可以大膽假定底部已出現。
台股周K連六紅，日KD則來到80以上，自國安基金決定護盤以來，台股已上漲約1,400點，再加上逼近季線壓力，短線過熱；不過，長期趨勢顯現變化，跡象雖未明確，但多方逐漸占優勢，所以短線建議冷靜，把握拉回機會。
7、8月已有多場公司的法說與財報接踵登場，內容普遍談到需求疲弱與庫存過高，但比對法說與股價表現，市場有提前反應利空的現象，建議尋找利空不跌股票，並配合法人動向。
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