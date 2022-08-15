存股存的是「生意」 專家舉這三檔：都具有營收持續的特性

7月除息八月領錢，還在想怎麼存股嗎？

財經專家阿格力用看生意的角度，實際以崇越（5434）、大樹（6469）、崇友（4506）這三家公司的生意型態和大家分享。

格局應該要放在生意

很多投資人在存股的過程遇到外資大賣、破幾日線...等等。

舉個例子，崇越（5434）是台積電（2330）先進製程的材料供應商，前一陣子股價160元殺到130元，很多投資朋友就停損放棄了，但近期股價又站回160元左右了。

阿格力自己也持有崇越（5434），但股價一來一回的過程中，沒有太擔心害怕。為什麼呢？因為阿格力認為存股投資的是「生意」。

不花錢也能持續賺大錢－崇越（5434）

那「好生意」需要具備什麼特質呢？就像家長都希望小孩的考試成績越高越好，也同時希望補習可以越來越少；也如同上班的時數越來越少，不過月薪卻越來越多。

這樣的股票有嗎？確實有，就是上述所說的崇越（5434）。

再舉個例子，有一詞叫盈再率（盈餘再投資比例）：企業投資佔盈餘的比例，代表企業需投入多少資源，才能持續創造獲利，需搭配獲利狀況一併參考。

簡單解釋就是，過去公司所賺得錢，有多少百分比還要拿去再投資的。

像台積電（2330）的盈再率一定越來越高（下圖），但這樣不代表不好，因為它EPS也越來越高，代表資本支出確實有帶動獲利成長。

不過還有一種情況是，沒有投資那麼多，但也還是越賺越多錢，就是崇越（5434），盈再率投資比例越來越低，但EPS卻一年比一年高。（下圖）

今年上半年已經賺了8塊多，過去五年的盈餘分配率也都很穩定，不僅是一家會成長的公司，而且賺多少錢也能有很穩定的比例去配發給股東。

就是崇越（5434）從事一門好生意，獨家代理日本信越化學的矽晶圓和光阻液給台積電（2330），所以台積電（2330）好，崇越（5434）也跟著吃香，但崇越（5434）不用跟著台積電（2330）一起資本支出；這就是好生意非常經典的一個例子。

通路為王！不擴張也能吃好幾年－大樹（6469）

「通路為王」很多股民也喜歡投資通路，例如統一超（2912）、寶雅（5904）、全家（5903），過去的本益比都是居高不下。

那現今最強的的通路股就非大樹（6469）莫屬了，由於展店的關係， 營收都是三成上升起跳。

且藥局內販賣的東西，很多是消費者不能夠在網路上購買的（藥物販售受政府管制），所以不太會受到電商趨勢所影響。

好的生意模式還要看到，單店的營收是否有持續成長，看到下圖，2015年所開的店，很多店面開到第5、6年營收，還是繼續往上。

也就是說，假設即便大樹（6469）的展店已經到達飽和期，營收還是會有成長，因為大樹（6469）單店營生具備長尾特性，這也是為什麼大樹（6469）能配發股票股利，然後EPS不被稀釋的原因。

電梯也是好生意？－崇友（4506）

崇越（5434）的生意，是不需要資本支出，代理關鍵耗材，讓客戶創造持續的獲利；大樹（6469）單店營收成長具備長尾特性，即使停止展店也有持續成長的機會。

其實兩者的核心重點就是「營收的持續性」。

而崇友（4506）的營收持續性就來自於「勞務收入」，而崇友勞務收入是越來越高（下圖）。

台灣不具備有人口持續成長的市場，蓋房子每年也有一定的限度，光靠賣電梯會有飽和，不過每年所裝的新電梯都需要保養10-20年，也就是說賣愈多，持續保養的基數就愈多。

總有一天崇友（4506）的勞務收入會超過新梯的收入；新梯的每年的銷售約2000多台左右，不過過去所賣的電梯都還是需要持續保養，所以最後應該會被勞務收入超過。

一旦被勞務收入超過，那崇友（4506）這家公司每年公司的盈餘掌握性就會越來越高，因為保養就是底氣了；也因為有這樣持續性的收入，崇友（4506）的股利也越來越多，EPS越來越高，且盈餘的分配率也越來越穩定。

本文內容已獲 阿格力的生活投資學 授權。