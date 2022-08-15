8/15【早晨財經速解讀】00900 00878 00701本週除息 殖利率10%能維持多久?蘋果低點大彈3成將創新高 標普收復半數跌幅 美股牛市回來了?

「富邦特選高股息30（00900）」8月初公布8月收益分配期前公告，每單位1.2元的條件吸引投資人瘋狂買進，一度讓溢價幅度飆高。

國泰永續高股息（00878）將配發0.28元，預估年化殖利率達6.46％

國泰股利精選30（00701）是屬於半年配的ETF，這是每單位配發0.25元現金股利，過往的配息紀錄換算成年化配息率的話，曾經有兩度來至10％以上；上一次去年年底配息之後，到目前當期的報酬率都是維持正報酬的形態。

蘋果公布Q3財報，Q3營收829 億美元創歷史新高，主要成長動能來自iPhone 銷售以及服務收入，緊接iPhone 14系列預計9月發表，雖然智慧型手機銷售持續低迷，但蘋果此次重心放在取得更多市佔，估計售價將與i13價格相差不遠，隨著新品發表加上供應鏈舒緩，下半年看好打敗景氣衰退壓力，蘋果股價自6月低點129.07漲到167.81，反彈三成領先所有均線，相關供應鏈值得留意。

美國公布了7月份的消費者物價指數，數據出現了優於市場的發展，8月10號道瓊指數收盤就大漲了超過500點，四大指數一片「紅通通」；不過標普500指數，自5月份進入空頭走勢之後，那怕是10號晚間出現很明顯的上漲，看距離前高，還是有很大一段距離。

美國的消費者物價指數雖然低於市場預期，導致股市上漲，但拉大範圍來看，現今美國消費者物價的指數還是過去10年來沒有的高度，過去的合理範圍都在2％的區間，現在的8％左右距離2％的空間還是很大。

8％降至2％需要多少時間？連FED的官員都認為需要很長一段時間。