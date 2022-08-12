富邦投信「ICE FactSet全球綠能ESG指數」資格認可通過
臺灣證券交易所今(12)日召開ETF標的指數資格認可會議，審議通過富邦投信申請「ICE FactSet全球綠能ESG指數」資格認可。
證交所表示，根據送件資料顯示，「ICE FactSet全球綠能ESG指數(ICE® FactSet® Global Green Energy ESG Index)」，是由ICE Data Indices, LLC所編製及維護。該指數係自25個國家計31個交易所掛牌公司中，選擇符合市值及流動性標準之股票，再透過 FactSet之RBICS產業分類及Sustainalytics ESG風險分數，篩選出綠能相關且於ESG方面表現較佳之公司，並依自由流通市值選取前35檔成分股。本指數採ESG風險分數調整後之自由流通市值加權，現有成分股計34檔。
證交所表示，目前上市ETF總計139檔，追蹤標的涵蓋國內外各主要交易所證券、債券及大宗商品等，可投資之標的更趨多元，便利投資人進行資產配置。
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