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鋼鐵人士氣旺 台股漲91點收15,288點

經濟日報／ 記者黃婉軒／即時報導
今（12）日加權指數表現出色，終場上漲91.12點，收15,288.97點，成交量2,053.51億元。本報系資料庫
今（12）日加權指數表現出色，終場上漲91.12點，收15,288.97點，成交量2,053.51億元。本報系資料庫

7月CPI數據公布後，美股四大指數成功站上季線，加上MSCI成分股調整後為台股帶來利多因素，今（12）日加權指數表現出色，自開盤後不斷攻高，盤中最高達15,298.42點，終場上漲91.12點，收15,288.97點，成交量2,053.51億元；台積電（2330）上漲3元，收517元。

華南投顧董事長儲祥生指出，台股未來表現仍需回歸看美股，目前美股還在反彈格局，看好Fed政策將不再放鷹，為台股帶來正向影響；產業方面，建議投資人關注IP設計族群，而今日強勢的鋼鐵股則走跌深反彈行情，可酌量進行操作，但傳產主要還是看貨櫃輪，市場仍然擔憂下半年運價下行，但貨櫃輪基本面良好，短期內可逢低布局。

科技權值股中，漲勢較凌厲的個股為力積電，隨著買單敲進，帶動股價上攻至近五日最高價35.5元，並收復10日線，終場漲幅超過4%；台達電（2308）則表現疲軟，570元關卡和5日線得而復失，盤中最低點落在265元，跌幅將近2%。

高價股部分，旭隼（6409）為盤出現買單急拉，甩尾攻上漲停板，股價更來到半年來高點1,730元；世芯-KY（3661）迎來跌深反彈，一舉收復月線，即將挑戰季線壓力，終場大漲8%，收725元；力旺（3529）延續動能，盤中攻上近月高點1,350元，漲幅將近7%，股后信驊（5274）也以漲幅近7%作收。

傳產族群中，鋼鐵股吸睛，威致盤中攻上漲停板，收復月線，大成鋼（2027）緊追在後，收盤上漲9%，海光（2038），新剛漲幅則落在5～7%，第一銅（2009），新光鋼（2031），中鋼（2002）等股，漲幅落1～3%。

此外，電器電纜中的華新（1605）也受惠不銹鋼產品，帶動股價上攻，一度回到34.7元，後續回落，終場漲幅超過6%，成功站上月均線，未來有望持續挑戰半年線35.7元。其他如燦星網（4930），和聯碩等股，也上漲4%以上。

鋼鐵股 台股

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