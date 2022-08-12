台灣高股息指數近期強漲 0056規模衝1400億元

受惠台股反彈，台灣高股息指數近期強漲，激勵0056（0056）股價、規模齊揚，周三(10日)規模來到1,408億元，再創市場里程碑。元大投信表示，觀察過去台灣高股息指數在第3季多有亮眼表現，第4季表現又優於第3季；元大投信說，想參與高股息ETF成長契機的投資人，不妨積極留意布局0056。

理柏資訊統計，0056追蹤的台灣高股息指數，在過去20年下半年多有上漲表現，以第4季的平均報酬率達到3.4%最佳，其次第3季平均有3.3% ，此與台股除權息及電子業旺季的表現高度連動。

今年因通膨及升息衝擊，終端需求減弱，影響部分產業面臨庫存去化的問題，不過，上半年股市大跌，許多股票已經跌深，長期投資價值浮現，7月以來，國際資金轉向回補股市，帶動台灣高股息指數谷底反彈，過去一個月漲幅達雙位數。

元大投信表示，近期地緣政治緊張升溫，一度壓抑台股上漲動能，但隨著利空消弭，台股行情有回穩跡象，預期後市逐步回歸基本面。

近期主要上市櫃公司的財報表現有撐，搭配台股除權息如火如荼進行，豐沛的股息有望注入台股，緊接著9月蘋果將發表新機，iPhone買氣仍受期待，另外，年底還有重量級電競產品進行大改款，市場不看淡電子股反彈的契機，有利高息電子股表現。

另一方面，觀察台灣高股息指數過去若在上半年連跌兩季，下半年往往反彈。台灣高股息指數近20年僅有一年出現第1季連跌至第3季的情況，顯示行情連跌後，可留意參與反彈的機會。

0056與台股電子股的表現高度連動，隨著短線電子股跌深，0056目前成分股的加權平均股息率近9%，同時具有配息吸引力，反映在0056近期資金持續湧入，加上行情反彈，ETF規模迭創新高。

元大投信表示，台股基本面預期正向發展，提供股市下檔支撐，建議想參與0056的投資人，不必然要等除息，隨時進行布局。