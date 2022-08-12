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鋼鐵人醒了？這檔上半年財報猛 今日強漲
大成鋼（2027）昨（11）日公布上半年財報，上半年營收625.12億元，歸屬於母公司業主稅後淨利97.54億元，每股純益5.04元，財報亮眼今（12）日股價跳空強漲，盤中漲幅逾8%，也帶動鋼鐵股的上漲氣勢，鋼鐵指數盤中大漲2.51%。
大成鋼昨（11）日公布上半年財報，上半年營收625.12億元，營業毛利207.82億元，營業利益141.62億元，歸屬於母公司業主稅後淨利97.54億元，每股純益5.04元。
大成鋼去年每股稅後盈餘（EPS）5.76元，而今年上半年獲利就已來到5元。美國市場占大成鋼營運市場的8成，大成鋼主管在六月法說會表示，雖然美國聯準會（Fed）升息、原物料行情波動會帶來短期影響，但不鏽鋼主要用於工程、基礎建設，為工業用必需品，仍正向看待長期發展。
另外，大成鋼的鋁廠產品在美國市場市占率已達六成，成功成為美國鋁與不銹鋼相關業務的最大通路。為因應鋁板需求緊俏，大成鋼規劃今年擴產增加5,000噸，明年每月產能將再增加1.3萬噸，總產能將達3.1萬噸，較目前德州鋁廠月產能約1.3萬噸增加一倍有餘。
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