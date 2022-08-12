MSCI成分股不變 台股萬五有撐 鋼鐵人強勢表態

美國7月CPI落槌後，美股恢復冷靜，影響台股今（12）日進入震盪盤整，不過MSCI調整後，成分股不變，支撐加權指數維持在15,000點以上表現，盤面上，傳產族群中的鋼鐵股強勢表態，電子權值股也持續走揚。

針對今日漲勢凌厲的鋼鐵族群，華南投顧董事長儲祥生表示，鋼鐵走跌深反彈行情，投資人可酌量進場操作，不過傳產主要還是關注貨櫃輪，雖然市場擔憂下半年運價下行，但基本面良好，短期內可逢低布局。

隨著美股主要指數逐漸回穩，加上利空因素均已事先反應完畢，法人表示，科技權值股再度大幅下跌的機會較小。台積電（2330）盤中最高上漲4元，股價達518元，盤面上漲勢較凌厲的個股為力積電（6770），盤中有買單敲進，帶動股價上攻至近五日最高價35.50元，並收復10日線，漲幅超過2%；台達電（2308）則表現疲軟，270元關卡和5日線得而復失，盤中最低點落在265元，跌幅達2%以上。

高價股部分，力旺（3529）延續動能，盤中攻上近月高點1,345元，漲幅達9%，旭隼（6409）盤中上漲3%居次，股價衝上半年來最高點1,690元，接著是股后信驊（5274）以漲幅2%排第三，盤中持續挑戰收復5日線。

傳產族群中，鋼鐵族群表現亮眼，威致盤中攻上漲停板，收復月線，海光（2038），大成鋼（2027），新剛漲幅落在7～8%，中鴻（2014），第一銅（2009），新光鋼（2031）等股也紛紛上漲超過2%。電器電纜族群中的華新（1605）受惠不銹鋼產品，帶動股價也在盤中上攻回到34.05元，漲幅超過4%，成功站上月均線，未來有望持續挑戰半年線35.7元。

化工族群也表現突出，東鹼（1708），毛寶（1732）盤中分別上漲5%、4%，東鹼股價衝上近月高點49.9元，站上季線；台肥（1722），康普（4739），三福化（4755）等股也維持1～2%漲幅。