路透：台股在MSCI新興市場指數權重遭降0.07個百分點

路透報導，投信12日的資料顯示，全球指數供應商MSCI公司最新公布季度台股權重調整，將台股在MSCI全球新興市場指數的權重由14.82%下調至14.75%，降幅0.07個百分點，為權重調降最多者，最新權重將在8月31日收盤生效。

台股在日本以外的MSCI亞洲指數權重，也從16.56%被下調至16.48%，調降幅度0.08個百分點；台股在MSCI全球市場指數的權重則由1.65%上調至1.66%，調升0.01個百分點。

至於MSCI台灣指數成份股方面，本次成分股無新增與刪減，總指數成分股為87檔，本次有調整在外流通股數成分股共19檔，本次權重調升最多為新增成份股華航，變動權重為0.01%，權重調降最多則為刪除的成份股可成，變動權重為-0.02%。

投信觀察指出，這次的MSCI季度調整，以「MSCI新興市場指數」來看，權重調升最多的地區為中國大陸和卡達，權重被各調高0.27、0.03個百分點；本次權重調降最多者為台灣，權重被下調了0.07個百分點，其餘國家的權重變化不大。