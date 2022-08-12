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台股開盤上漲6點 台積電開盤上漲1元

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股今(12)日開盤上漲6.06點，開盤指數15,203.91點；台積電（2330）開盤上漲1元，開盤價515元。圖／聯合報系資料照片
台股今(12)日開盤上漲6.06點，開盤指數15,203.91點；台積電（2330）開盤上漲1元，開盤價515元。圖／聯合報系資料照片

台股今(12)日開盤上漲6.06點，開盤指數15,203.91點；台積電（2330）開盤上漲1元，開盤價515元。

群益投顧說，大盤指數處各短期均線之上的短均格局偏多態勢。美股「推升因素退去vs籌碼軋空」，台股則具相對基期補漲。現階段族群個股可能強弱分歧化逐漸拉大，操作難度偏高，資金往低基期補漲中高價電子股移動，但漲多高基期股呈現指數空間遭排擠，有領先回弱態勢。現階段操作留意基期輪動，擇強守技術面高出低進應對。

周四(11日)美股四大指數收盤：道瓊指數上漲27.16點、漲幅0.08%，那斯達克指數下跌0.58%，標準500指數下跌0.07%，費半指數下跌0.33%。

第一金投顧表示，美國勞工統計局公布7月PPI低於市場預期，並為2020年4月以來首度月減，但由於升息預期在前一日CPI公布後已經調整，因此，PPI公布後利率期貨並無太大的波動，根據CME FedWatch Tool，9月FOMC會議升息2碼的機率仍在60%附近。

統一期貨說，外資周四期貨淨多單增加5,872口至11,566口，十大交易人與特定法人合計買進11,012口。週選支撐與壓力區落在14,000至15,400之間，P/C Ratio升至1.04，整體籌碼中性偏多。

三大法人周四集中市場合計買超167.3億元：外資及陸資（不含外資自營商）買超140.6億元，投信買超10.9億元，自營商（自行買賣）賣超2億元，自營商（避險）買超17.7億元。

期貨 外資

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